В случае полномасштабной войны России против Украины россияне не будут массово выходить на улицы. В то же время не будет и "крымнашистского" энтузиазма, как в 2014 году.

Такое предположение высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что недовольство среди россиян будет расти с нарастанием потерь на фронте.

Важно Имперское безумие, – Пионтковский рассказал, чем для Путина завершится война на Донбассе

Кроме того, по словам публициста, в состоянии войны Путину будут угрожать не массовые выступления, а силовой переворот внутри бункера.

США – это единственная сила, которая может остановить Путина, которая достаточно четко заявила в последние дни, что готова это сделать. "Украина не останется одна, мы никогда не позволим дальнейшего расширения российской агрессии" – таким языком Запад с Россией никогда раньше не говорил,

– подчеркнул Пионтковский.

Он пояснил, что в случае очередной российской агрессии американцы примут меры. В этом контексте речь идет о введении санкций. Как отметил Пионтковский, США перейдет к тотальной экономической войне.

А это значит:

отключение от SWIFT,

нефтяное эмбарго,

арест "русского триллиона", активов олигархов и чиновников, близких к Путину.

Американцы не пошлют военные дивизии сражаться в Украине. Но все остальное в плане военной поддержки будет сделано: поставки оружия, советники, инструкторы, присутствие кораблей в Черном море,

– добавил публицист.

Пионтковский подытожил, что эти меры абсолютно разрушительны для российской экономики. Он заметил, что уже видно, как нервно ведет себя рубль на фондовых рынках.