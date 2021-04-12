Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский убежден, что слабостью Кремля является имперское безумие. Это главный драйвер российской внешней политики после распада СССР.

По словам Пионтковского, именно эта политика привела к грандиозным поражениям. Оппозиционер подчеркнул, что имеет в виду не только Украину.

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Пионтковский убежден: разговоры о доминантной роли России – это лишь "надувание щек". Реальность же совсем другая.

Какие примеры привел Пионтковский

Беларусь. Оппозиционер заявил, что Александр Лукашенко ненавидит Владимира Путина. На протяжении 30 лет белорусский политик обманывает Москву.

Оппозиционер заявил, что Александр Лукашенко ненавидит Владимира Путина. На протяжении 30 лет белорусский политик обманывает Москву. Закавказье. По словам Пионтковского, Азербайджан уже на 100% перешел в родную турецкую гавань. У армян к имперской России осталась лишь ненависть. Аналогичные настроения царят в Грузии. Казахстан уже превратился в зону борьбы за влияние между Турцией и Китаем.

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Оппозиционер в очередной раз подчеркнул, что именно Китай подталкивает Россию к конфликту. Если США отступят, мир увидит абсолютное зануление Вашингтона. Тогда Китай сможет реализовать все свои планы.

По словам Пионтковского, если Путин потеряет власть в Москве, его уход оставит "выжженную политическую пустыню".

Китайцы просто скажут: "Вы знаете, хаос и беззаконие в России угрожает жизни миллионов китайскоязычных тружеников, комбайнеров, шахтеров в Сибири и на Дальнем Востоке",

– заявил Пионтковский.

Тогда оппозиционер убежден, что там оперативно появятся определенные люди для защиты населения, которое уже имеет китайские паспорта.

Пионтковский заметил, что назвал один из своих последних материалов "в ожидании трупа врага". По мнению оппозиционера, Китай ждет, какой труп первым проплывет мимо: США или России.

Как итог Пионтковский заявил, что война России с Украиной закончится резким падением внешнеполитических и внутриполитических позиций путинского режима.