Критика Путина Глушкова все же задушили в его доме в Лондоне: вывод суда
Два года назад Николая Глушкова, который критиковал Владимира Путина, нашли мертвым в его доме в столице Великобритании. Коронерский суд Лондона решил, что российского бизнесмена все же задушили.
Источник:ВВС
В марте 2018 года 68-летний Глушков должен был предстать перед судом Лондона, чтобы защитить себя. Однако в тот же день его тело нашла в его доме дочь Наталья.
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Глушкова все же задушили
В Коронерском суде Лондона представили доказательства, свидетельствующие, что смерть Глушкова подали как самоубийство, однако в ней участвовала некая "третья сторона".
Парамедик Доминик Билл рассказал в суде, что сцена смерти Глушкова вызвала у него подозрения. Он также вспомнил слова друга Натальи Дениса Трушина: "Не трогай здесь ничего, пока не приедет полиция – кто-то его убил".
Патологоанатом представил в суде заключение, в котором говорилось, что "нанесенные повреждения могли быть вызваны тем, что какой-то человек держал Глушкова за шею, находясь позади него".
Нет травм, которые позволяют предположить длительную схватку с третьей стороной, а также отсутствуют травмы защитного характера на верхних конечностях,
– уточнил эксперт.
На основе всей имеющейся документации, собранных доказательств суд пришел к выводу, что Глушков умер в результате умышленного убийства.
Что известно о Николае Глушкове
- Российский бизнесмен был известен своей критикой российского президента Владимира Путина.
- В 2011 году он передал доказательства для судебного дела, возбужденного по представлению Бориса Березовского против российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.
- Березовского нашли мертвым в марте 2013 года в доме его бывшей жены в Беркшире. По информации полиции, он покончил жизнь самоубийством.
- Однако Глушков был убежден, что на самом деле олигарха убили.
- В последние годы бизнесмен жил в Лондоне, там он получил политическое убежище.
- К слову, Глушков умер вскоре после отравления "Новичком" в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Источник: Википедия
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