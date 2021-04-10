Два года назад Николая Глушкова, который критиковал Владимира Путина, нашли мертвым в его доме в столице Великобритании. Коронерский суд Лондона решил, что российского бизнесмена все же задушили.

В марте 2018 года 68-летний Глушков должен был предстать перед судом Лондона, чтобы защитить себя. Однако в тот же день его тело нашла в его доме дочь Наталья.

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Глушкова все же задушили

В Коронерском суде Лондона представили доказательства, свидетельствующие, что смерть Глушкова подали как самоубийство, однако в ней участвовала некая "третья сторона".

Парамедик Доминик Билл рассказал в суде, что сцена смерти Глушкова вызвала у него подозрения. Он также вспомнил слова друга Натальи Дениса Трушина: "Не трогай здесь ничего, пока не приедет полиция – кто-то его убил".

Патологоанатом представил в суде заключение, в котором говорилось, что "нанесенные повреждения могли быть вызваны тем, что какой-то человек держал Глушкова за шею, находясь позади него".

Нет травм, которые позволяют предположить длительную схватку с третьей стороной, а также отсутствуют травмы защитного характера на верхних конечностях,

– уточнил эксперт.

На основе всей имеющейся документации, собранных доказательств суд пришел к выводу, что Глушков умер в результате умышленного убийства.

Что известно о Николае Глушкове

Российский бизнесмен был известен своей критикой российского президента Владимира Путина .

. В 2011 году он передал доказательства для судебного дела, возбужденного по представлению Бориса Березовского против российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.

Березовского нашли мертвым в марте 2013 года в доме его бывшей жены в Беркшире. По информации полиции, он покончил жизнь самоубийством.

в марте 2013 года в доме его бывшей жены в Беркшире. По информации полиции, он покончил жизнь самоубийством. Однако Глушков был убежден, что на самом деле олигарха убили.

В последние годы бизнесмен жил в Лондоне, там он получил политическое убежище.

К слову, Глушков умер вскоре после отравления "Новичком" в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Источник: Википедия