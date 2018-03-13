В Лондоне нашли мертвым близкого друга Березовского

Вечером 12 апреля в британском Лондоне нашли мертвым одного из ближайших соратников российского бизнесмена Бориса Березовского и бывшего заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" Николая Глушкова. Мужчине было 68 лет.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на близкое окружение Глушкова.

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Отмечается, что его тело обнаружила семья, правда, причина смерти пока неизвестна.

Также о смерти Глушкова написал один из его друзей, журналист Дамиан Кудрявцев.

Кроме того, это подтвердил и адвокат Андрей Боровков в комментарии радиостанции "Эхо Москвы".

"Это действительно так. Его друзья и родственники мне это подтвердили. А что с ним было, мне не сообщили", — отметил он.

Как рассказали знакомые Глушкова в комментарии ресурса "Коммерсантъ", его тело обнаружила дочь Наталья в квартире на окраине Лондона. По их словам, на шее погибшего были видны следы удушения. Это убийство или самоубийство, пока не ясно, поскольку идет расследование.

Глушков и Березовский тесно начали сотрудничать в конце 80-х — начале 90-х годов XX века, когда последний сначала занимал должность начальника отдела, а затем и заместителя гендиректора компании Березовского "ЛогоВАЗ". В 1991-1995 годах Глушков руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", а в 1996 году занял пост заместителя гендиректора компании "Аэрофлот", в которой Березовский был основным акционером.

В 2000 году Глушкова арестовали по делу о хищении средств авиакомпании и обвинили в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозврате валютной выручки из-за рубежа. В конце концов в 2004 году Савеловский суд Москвы приговорил его к трем годам и трем месяцам заключения, однако в зале суда Глушков был освобожден, поскольку отбыл этот срок, находясь под стражей.

Последние годы он проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В частности, в 2011 году свидетельствовал в суде против Романа Абрамовича по делу, которое начал еще Борис Березовский. Кроме того, вел собственное расследование по смерти своего близкого друга.

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В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.

В Глушкова остались двое взрослых детей: Наталья и Дмитрий, а его бывшая жена сейчас живет в Москве.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.