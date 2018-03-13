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У Лондоні знайшли мертвим близького друга Березовського

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Микола Глушков
Микола Глушков / Соцмережі

Увечері 12 березня у британському Лондоні знайшли мертвим одного із найближчих соратників російського бізнесмена Бориса Березовського та колишнього заступника генерального директора компанії "Аерофлот" Миколу Глушкова. Чоловікові було 68 років.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на близьке оточення Глушкова.

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Зазначається, що його тіло виявила родина, щоправда причина смерті поки є невідомою.

Також про смерть Глушкова написав один із його друзів, журналіст Дам’ян Кудрявцев.

Крім того, це підтвердив і адвокат Андрій Боровков у коментарі радіостанції "Ехо Москви".

"Це дійсно так. Його друзі та родичі мені це підтвердили. А що з ним було, мені не повідомили", — зауважив він.

Як розповіли знайомі Глушкова у коментарі ресурсу "Коммерсантъ", його тіло виявила дочка Наталія у квартирі на околиці Лондона. За їхніми словами, на шиї загиблого було видно сліди удушення. Було це вбивство або самогубство, поки не ясно, оскільки триває розслідування.

Глушков і Березовський тісно почали співпрацювати наприкінці 80-х — на початку 90-х років XX століття, коли останній спершу займав посаду начальника відділу, а потім і заступника гендиректора компанії Березовського "ЛогоВАЗ". У 1991 – 1995 роках Глушков керував фінансовим департаментом "АвтоВАЗу", а в 1996 році обійняв посаду заступника гендиректора компанії "Аерофлот", в якій Березовський був основним акціонером.

У 2000 році Глушкова заарештували у справі про розкрадання коштів авіакомпанії та звинуватили у шахрайстві, відмиванні злочинно нажитих коштів і неповерненні валютної виручки з-за кордону. Зрештою у 2004 році Савелівський суд Москви засудив його до трьох років і трьох місяців ув'язнення, однак у залі суду Глушкова було звільнено, оскільки відбув цей термін, перебуваючи під вартою.

Останні роки він проживав у Великобританії, де в 2010 році отримав політичний притулок. Зокрема, у 2011 році свідчив у суді проти Романа Абрамовича за справою, яку розпочав ще Борис Березовський. Крім того, вів власне розслідування щодо смерті свого близького друга.

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У березні 2017 року Савелівський суд Москви заочно засудив Глушкова до восьми років колонії загального режиму у справі про розкрадання коштів "Аерофлоту" в 1990-х роках.

У Глушкова залишилися двоє дорослих дітей: Наталія та Дмитро, а його колишня дружина зараз живе у Москві.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Теги: Новини Росії Великобританія Борис Березовський Жертви
Джерело: 24 Канал
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