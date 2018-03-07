Отруєння російського шпигуна Скрипаля у Британії: з'явилася цікава деталь, пов'язана з Путіним

Цілком імовірно, що Юлія Скрипаль, яку разом з її батьком Сергієм, що свого часу був російським військовим розвідником, отруїли у Британії, недолюблювала чинного господаря Кремля Володимира Путіна.

Про це пише британський таблойд The Daily Mail.

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Так, у листопаді 2013 року один із її друзів, розмістив у своєму Facebook лист, в якому Путін звинувачувався у тому, що він "найгіршим у світі президентом". Сам лист був написаним, аби попрактикуватися в англійській, і містив поправки, які викладач вніс червоною ручкою.

"У листі ламаною англійською: "Я хочу посадити до в’язниці Володимира Путіна, тому що я думаю, що він – найгірший президент у світі. Він вкрав стільки грошей, що вони можуть прогодувати маленьку голодуючу країну", — підкреслюють журналісти.

Відтак, на сподівання свого товариша Юлія написала "nice" (мило — "24").

Також сторінка доньки екс-шпигуна свідчить про те, що вона переїхала до Лондона в 2010 році, коли її батько отримав політичний притулок у Великобританії.

"Покинувши Росію після "надзвичайного" обміну шпигунами ", полковник (Сергій Скрипаль і його сім'я через два роки в'їхали в особняк, який має спільну стіну з іншим будинком, на околиці Солсбері. За будинок з чотирма спальнями вартістю 350 тисяч фунтів було сплачено готівкою, раніше він належав поліції Уїлтшира", – зазначається у матеріалі.

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За словами родичів колишнього розвідника, він вважав, що російські спецслужби в будь-який момент можуть за нього взятися.

Нагадаємо, 4 березня було отруєно 66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, якого в 2016 році у Росії засудили за держзраду, та 33-річну жінку — Юлія Скрипаль, яка виявилася донькою шпигуна.



Обидвох знайшли на лаві в одному із торгових центрів містечка Солсбері та вони наразі перебувають у реанімації у критичному стані. Окрім того, до лікарні з симптомами отруєння потрапили два британських поліцейських, які займаються розслідуванням інциденту.