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До отруєння екс-шпигуна Скрипаля може бути причетною Росія, – розслідування журналістів

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До отруєння Сергія Скрипаля може бути причетним ФСБ
До отруєння Сергія Скрипаля може бути причетним ФСБ / Соцмережі

Цілком імовірного, що колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля було отруєно фентанілом. Цю речовину використовували російські силовики під час штурму захопленого терористами театрального центру на Дубровці в 2002 році.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", яке провело власне розслідування.

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Як підкреслюють журналісти інформація про те, що газ на основі фентанілу ФСБ використовувала під час штурму театрального центру на Дубровці, міститься, зокрема, в офіційній відповіді спецслужби на запит очільника руху "За права людини" Льва Пономарьова.

Крім того наголошується, що сліди наркотику в зразках одягу заручників терористів, які захопили театральний центр, виявили в 2012 році фахівці науково-технологічної лабораторії британського міністерства оборони, яка розташовується у британському містечку в Солсбері — саме тут було отруєно російського полковника.

Додамо, що дія сильнодіючого синтетичного наркотика фентаніл є набагато сильнішою за дію героїну.

Нагадаємо, увечері 5 березня стало відомо, що в неділю, 4-го числа, було отруєно 66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, якого в 2016 році у Росії засудили за дежзраду, та 30-річну жінку, яка з ним перебувала у той момент. Обидвох знайшли на лаві в одному із торгових центрів містечка Солсбері та вони наразі перебувають у реанімації у критичному стані.

Згодом з’ясувалося, що ще одна отруєна — Юлія Скрипаль, донька шпигуна. Офіційно про те, чим було отруєно екс-російського шпигуна не повідомлялося. Крім того, до лікарні з симптомами отруєння потрапили два британських поліцейських, які займаються розслідуванням інциденту.

Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія отруєння ФСБ
Джерело: 24 Канал
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