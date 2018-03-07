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К отравлению экс-шпиона Скрипаля может быть причастна Россия, – расследование журналистов

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К отравлению Сергея Скрипала может быть причастна ФСБ
К отравлению Сергея Скрипала может быть причастна ФСБ / Соцсети

Вполне вероятно, что бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля отравили фентанилом. Это вещество использовали российские силовики во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002 году.

Об этом сообщает "Радио Свобода", которое провело собственное расследование.

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Как подчеркивают журналисты, информация о том, что газ на основе фентанила ФСБ использовала при штурме театрального центра на Дубровке, что содержится, в частности, в официальном ответе спецслужбы на запрос главы движения "За права человека" Льва Пономарева.

Кроме того отмечается, что следы наркотика в образцах одежды заложников террористов, захвативших театральный центр, обнаружили в 2012 году специалисты научно-технологической лаборатории британского министерства обороны, которая располагается в британском городке в Солсбери – именно здесь был отравлен российской полковник.

Добавим, что действие сильнодействующего синтетического наркотика фентанил намного сильнее действие героина.

Напомним, вечером 5 марта стало известно, что в воскресенье, 4-го числа, отравили 66-летнего бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, которого в 2016 году в России осудили за госизмену, и 30-летнюю женщину, которая с ним находилась в тот момент. Обоих нашли на скамье в одном из торговых центров городка Солсбери и они сейчас находятся в реанимации в критическом состоянии.

Впоследствии выяснилось, что еще одна отравленная – Юлия Скрипаль, дочь шпиона. Официально о том, чем был отравлен экс-российский шпион, не сообщалось. Кроме того, в больницу с симптомами отравления попали два британских полицейских, которые занимаются расследованием инцидента.

Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Новости России отравление ФСБ
Источник: 24 Канал
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