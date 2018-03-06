Идентифицирована женщина, которую отравили вместе с российским шпионом Скрипалем
Журналисты выяснили, что 30-летняя женщина, которую отравили вместе с бывшим российским военным разведчиком Сергеем Скрипалем, – его дочь Юлия.
Об этом сообщает корреспондент BBC.
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Отмечается, что она живет в России, а в Великобританию приехала, чтобы встретиться с отцом.
По словам родственников и близких Юлии, от нее ничего не было слышно в течение последних двух дней.
Как сообщают журналисты, сейчас женщина находится в госпитале вместе с отцом в критическом состоянии.
СМИ также обнародовали информацию о смерти двоих близких Срипаля. Так, его 43-летний сын Сергей ушел из жизни в прошлом году вследствие печеночной недостаточности, а стало ему плохо, когда он отдыхал вместе со своей девушкой. Кроме того, в 2012 году умерла и жена Скрипаля — Людмила (девичья фамилия Кошельник) — от рака тела матки.
Напомним, накануне сайт "24" сообщил, что в британском Солсбери был отравлен 66-летний бывший военный разведчик Сергей Скрипаль. Отмечалось, что его в критическом состоянии обнаружили на скамейке в одном из торговых центров. Вместе с ним также находилась 30-летняя женщина.
Что известно о Сергее Скрипале? Он служил в ГРУ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года ФСБ арестовала его и обвинила в измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.
Как пишут СМИ, он был агентом разведки, который работал под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Медведев помиловал Скрипаля, который на то время отсидел 5,5 лет. После этого его и еще троих граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года, в том числе Анну Чапман.