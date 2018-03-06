Идентифицирована женщина, которую отравили вместе с российским шпионом Скрипалем

Журналисты выяснили, что 30-летняя женщина, которую отравили вместе с бывшим российским военным разведчиком Сергеем Скрипалем, – его дочь Юлия.

Об этом сообщает корреспондент BBC.

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Отмечается, что она живет в России, а в Великобританию приехала, чтобы встретиться с отцом.

По словам родственников и близких Юлии, от нее ничего не было слышно в течение последних двух дней.

Как сообщают журналисты, сейчас женщина находится в госпитале вместе с отцом в критическом состоянии.

BREAKING: BBC has been told that the woman suspected to have been poisoned alongside Sergei Skripal in Salisbury was his daughter Yulia. She lives in Russia but was visiting the UK and her relatives have not been able to contact her for two days. — Tom Symonds (@BBCTomSymonds) March 6, 2018

СМИ также обнародовали информацию о смерти двоих близких Срипаля. Так, его 43-летний сын Сергей ушел из жизни в прошлом году вследствие печеночной недостаточности, а стало ему плохо, когда он отдыхал вместе со своей девушкой. Кроме того, в 2012 году умерла и жена Скрипаля — Людмила (девичья фамилия Кошельник) — от рака тела матки.

Sergei Skripal’s 43 year old son died last year in St Petersburg while on holiday with his girlfriend after being admitted to hospital with liver failure. — Tom Symonds (@BBCTomSymonds) March 6, 2018

Напомним, накануне сайт "24" сообщил, что в британском Солсбери был отравлен 66-летний бывший военный разведчик Сергей Скрипаль. Отмечалось, что его в критическом состоянии обнаружили на скамейке в одном из торговых центров. Вместе с ним также находилась 30-летняя женщина.

Что известно о Сергее Скрипале? Он служил в ГРУ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года ФСБ арестовала его и обвинила в измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.



Как пишут СМИ, он был агентом разведки, который работал под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Медведев помиловал Скрипаля, который на то время отсидел 5,5 лет. После этого его и еще троих граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года, в том числе Анну Чапман.