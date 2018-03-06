Песков прокомментировал причастность Москвы к отравлению российского разведчика

Обвинения в причастности Москвы к предполагаемому отравлению экс-полковника не заставили долго ждать.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

66-летнего бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля отравили в городе Солсбери, в Соединенном королевстве. Его в 2016 году в России осудили за госизмену.

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"Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски, понимаю, что это трудно перевести на английский, но тем не менее", – сказал об этой ситуации Песков.

Он убеждал в том, что Кремль не имеет никакой информации, чем занимался Скрипаль и с чем можно связать трагическую ситуацию.

К слову, недавно Генеральный Штаб Вооруженных сил Украины заявил о количество погибших военнослужащих за время проведения АТО. По данным Генштаба, в ходе боевых действий погибли 2,4 тысячи военных, гибель еще 927 военнослужащих – небоевые потери.

Что известно о Сергее Скрипале? Он служил в ИГРУ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года ФСБ арестовала его и обвинила в измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.



Как пишут СМИ, он был агентом разведки, который работал под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Медведев помиловал Скрипаля, который на то время отсидел 5,5 лет. После этого его и еще троих граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года, в том числе Анну Чапман.