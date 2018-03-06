Пєсков прокоментував причетність Москви до отруєння російського розвідника

Звинувачення в причетності Москви до ймовірного отруєння екс-полковника не змусили довго чекати.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".



66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля отруїли у місті Солсбері, що у Сполученому королівстві. Його у 2016 році у Росії засудили за держзраду.

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"Не можу прокоментувати. Що називається, довго себе чекати не змусили, кажучи по-російськи, розумію, що це важко перекласти англійською, але тим не менше", – сказав про цю ситуація Пєсков.



Він переконував у тому, що Кремль не має жодної інформації, чим займався Скрипаль і з чим можна пов'язати трагічну ситуацію.

До слова, нещодавно Генеральний Штаб Збройних сил України заявив про кількість загиблих військовослужбовців за час проведення АТО. За даним Генштабу, в ході бойових дій загинуло 2,4 тисячі військових. ще 927 військовослужбовців загинули через не бойові втрати.

Що відомо про Сергія Скрипаля? Він служив у ГРУ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії. У грудні 2004 року ФСБ заарештувала його та звинуватила у зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.



Як пишуть ЗМІ, він був агентом розвідки, що працюють під прикриттям в Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Медведєв помилував Скрипаля, який на той час відсидів 5,5 років. Після цього його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США і Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року, в тому числі Анну Чапман.