Ідентифіковано жінку, яку отруїли разом з російським шпигуном Скрипалем

Журналісти з'ясували, що 30-річна жінка, яку отруїли разом з колишнім російським військовим розвідником Сергієм Скрипалем, – його донька Юлія.

Про це повідомляє кореспондент BBC.

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Зазначається, що живе вона у Росії, а до Великобританії приїхала, аби зустрітися з батьком.

За словами родичів і близьких Юлії, від неї нічого не було чути упродовж останніх двох днів.

Як повідомляють журналісти, наразі жінка перебуває у шпиталі разом з батьком у критичному стані.

BREAKING: BBC has been told that the woman suspected to have been poisoned alongside Sergei Skripal in Salisbury was his daughter Yulia. She lives in Russia but was visiting the UK and her relatives have not been able to contact her for two days. — Tom Symonds (@BBCTomSymonds) March 6, 2018

ЗМІ також оприлюднили інформацію про смерть двох близьких Скрипаля. Так, його 43-річний син Сергій пішов із життя минулоріч внаслідок печінкової недостатності, а стало йому погано, коли він відпочивав разом зі своєю дівчиною. Крім того, у 2012 році померла і дружина Скрипаля — Людмила (дівоче прізвище Кошельник) — від раку тіла матки.

Sergei Skripal’s 43 year old son died last year in St Petersburg while on holiday with his girlfriend after being admitted to hospital with liver failure. — Tom Symonds (@BBCTomSymonds) March 6, 2018

Нагадаємо, напередодні сайт "24" повідомив, що у британському Солсбері було отруєно 66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля. Зазначалося, що його у критичному стані виявили на лаві в одному із торгових центрів. Разом з ним також перебувала 30-річна жінка.

Що відомо про Сергія Скрипаля? Він служив у ГРУ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії. У грудні 2004 року ФСБ заарештувала його та звинуватила у зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.



Як пишуть ЗМІ, він був агентом розвідки, що працюють під прикриттям в Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Медведєв помилував Скрипаля, який на той час відсидів 5,5 років. Після цього його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США і Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року, в тому числі Анну Чапман.