Ідентифіковано жінку, яку отруїли разом з російським шпигуном Скрипалем
Журналісти з'ясували, що 30-річна жінка, яку отруїли разом з колишнім російським військовим розвідником Сергієм Скрипалем, – його донька Юлія.
Про це повідомляє кореспондент BBC.
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Зазначається, що живе вона у Росії, а до Великобританії приїхала, аби зустрітися з батьком.
За словами родичів і близьких Юлії, від неї нічого не було чути упродовж останніх двох днів.
Як повідомляють журналісти, наразі жінка перебуває у шпиталі разом з батьком у критичному стані.
ЗМІ також оприлюднили інформацію про смерть двох близьких Скрипаля. Так, його 43-річний син Сергій пішов із життя минулоріч внаслідок печінкової недостатності, а стало йому погано, коли він відпочивав разом зі своєю дівчиною. Крім того, у 2012 році померла і дружина Скрипаля — Людмила (дівоче прізвище Кошельник) — від раку тіла матки.
Нагадаємо, напередодні сайт "24" повідомив, що у британському Солсбері було отруєно 66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля. Зазначалося, що його у критичному стані виявили на лаві в одному із торгових центрів. Разом з ним також перебувала 30-річна жінка.
Що відомо про Сергія Скрипаля? Він служив у ГРУ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії. У грудні 2004 року ФСБ заарештувала його та звинуватила у зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.
Як пишуть ЗМІ, він був агентом розвідки, що працюють під прикриттям в Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Медведєв помилував Скрипаля, який на той час відсидів 5,5 років. Після цього його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США і Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року, в тому числі Анну Чапман.