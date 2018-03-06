Отравление разведчика Скрипаля в Британии: обнародовано важное видео с камер наблюдения

Британская полиция опубликовала видео с камер наблюдения, на котором изображены мужчина и женщина, прогуливающиеся вблизи того места, где было обнаружено отравленные бывший российский военный разведчик Сергея Скрипаль и его дочь Юлия. Кадры были сняты в день инцидента.

Как сообщает The Guardian, этот ролик очень заинтересовал британских правоохранителей.

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Отмечается, что на кадрах мужчина и женщина идут по аллее, соединяющей ресторан итальянской кухни Zizzi, в котором предположительно в тот вечер ужинал разведчик с дочерью, и скамью, на которой их обоих нашли после отравления.

Подозрительных личностей сняли возле одного из фитнес-центров, также женщина имеет с собой красную сумку. Менеджер фитнес-центра отметил, что полиция запросила у них список всех, кто посещал заведение с 3 до 4 часов дня: на вышеупомянутом видео указано время 15:47 и где-то в этот период произошло отравление Скрипалия и его дочери.

Кроме того, мужчина отметил, что бывший российский военный в тот вечер был одет в зеленый плащ. На кадрах мы видим мужчину в черной куртке и женщину в черном плаще.

Кадры с камеры видеонаблюдения в день отравления Скрипаля

Напомним, накануне стало известно, что в британском городе Солсбери был отравлен 66-летний бывший военный разведчик Сергея Скрипаль, которого в 2016 году в России осудили за госизмену, и 30-летняя женщина, которая с ним находилась в тот момент. Оба сейчас находятся в реанимации в критическом состоянии. Впоследствии выяснилось, что еще одна отравленная — Юлия Скрипаль, дочь шпиона.



У Путина в свою очередь заявили, что Кремль не имеет никакой информации, чем занимался Скрипаль и с чем можно связать трагическую ситуацию.