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Отруєння розвідника Скрипаля у Британії: оприлюднено важливе відео з камер спостереження

17:58, 6 березня 6466 Читать новость на русском

Британська поліція опублікувала відео з камер спостереження, на якому зображено чоловіка та жінку які прогулюються поблизу того місця, де було виявлено отруєних колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Кадри було знято в день інциденту.

Як повідомляє The Guardian, цей ролик дуже зацікавив британських правоохоронців.

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Зазначається, що на кадрах чоловік і жінка йдуть алеєю, що з’єднує ресторан італійської кухні Zizzi, в якому імовірно у той вечір вечеряв розвідник з дочкою, та лаву, на якій їх обох було знайдено після отруєння.

Підозрілих осіб було знято біля одного із фітнес-центрів, також жінка має з собою червону спортивну сумку. Менеджер фітнес-центру зауважив, що поліція запросила в них список всіх, хто відвідував заклад з 3 до 4 години дня: на вищезазначеному відео вказано час 15:47 та десь у цей період сталося отруєння Скрипаля та його доньки.

Крім того, чоловік зазначив, що колишній російський військовий того вечора був одягненим у зелений плащ. На кадрах ми ж бачимо чоловіка у чорній куртці та жінку у чорному плащі.

Кадри з камери відеоспостереження у день отруєння Скрипаля

Нагадаємо, напередодні стало відомо у британському містечку Солсбері було отруєно 66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, якого в 2016 році у Росії засудили за дежзраду, та 30-річну жінку, яка з ним перебувала у той момент. Обидва наразі перебувають у реанімації у критичному стані. Згодом з’ясувалося, що ще одна отруєна — Юлія Скрипаль, донька шпигуна.

У Путіна своєю чергою заявили, що Кремль не має жодної інформації, чим займався Скрипаль і з чим можна пов'язати трагічну ситуацію.

Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія отруєння
Джерело: 24 Канал
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