Лондон пообіцяв рішучу відповідь Росії через отруєння розвідника

Якщо будуть докази причетності Росії до погіршення здоров’я колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, тоді відповідь Великої Британії буде рішучою.

Таку заяву зробив британський міністр закордонних справ Борис Джонсон, передає BBC.

66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля отруїли у місті Солсбері, що у Сполученому королівстві. Його у 2016 році у Росії засудили за держзраду.

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"Зараз звучать різні версії тривожної події в Солсбері, де були виявлені без свідомості 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія ", – зазначив Джонсон.

І хоча було б неправильно робити висновки до завершення розслідування, я можу запевнити палату, що якщо з'являться докази причетності держави, уряд Її Величності відповість рішуче і належним чином,

– прокоментував він.

Колишній офіцер російської розвідки Сергій Скрипаль потрапив до лікарні у критичному стані у неділю.

До слова, журналісти з'ясували, що 30-річна жінка, яку отруїли разом з колишнім російським військовим розвідником Сергієм Скрипалем, – його донька Юлія.

Що відомо про Сергія Скрипаля? Він служив у ГРУ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії. У грудні 2004 року ФСБ заарештувала його та звинуватила у зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.



Як пишуть ЗМІ, він був агентом розвідки, що працюють під прикриттям в Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Медведєв помилував Скрипаля, який на той час відсидів 5,5 років. Після цього його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США і Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року, в тому числі Анну Чапман.