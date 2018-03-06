Лондон пообещал решительный ответ России за отравление разведчика

Если будут доказательства причастности России к ухудшению здоровья бывшего шпиона Сергея Скрипаля, тогда ответ Великобритании будет решительным.

Такое заявление сделал британский министр иностранных дел Борис Джонсон, передает BBC.

66-летнего бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля отравили в городе Солсбери, что в Соединенном королевстве. Его в 2016 году в России осудили за госизмену.

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"Сейчас звучат разные версии тревожного события в Солсбери, где были обнаружены без сознания 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия ", – отметил Джонсон.

И хотя было бы неправильно делать выводы до завершения расследования, я могу заверить палату, что если появятся доказательства причастности государства, правительство Ее Величества ответит решительно и надлежащим образом,

– прокомментировал он.

Бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль попал в больницу в критическом состоянии в воскресенье.

К слову, журналисты выяснили, что 30-летняя женщина, которую отравили вместе с бывшим российским военным разведчиком Сергеем Скрипалем, – его дочь Юлия.

Что известно о Сергее Скрипале? Он служил в ИГРУ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года ФСБ арестовала его и обвинила в измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.



Как пишут СМИ, он был агентом разведки, работающим под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Медведев помиловал Скрипаля, который на то время отсидел 5,5 лет. После этого его и еще троих граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года, в том числе Анну Чапман.