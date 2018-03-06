13:50
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Лондон пообещал решительный ответ России за отравление разведчика

639 Читати новину українською
Экс-шпион Сергей Скрипаль
Экс-шпион Сергей Скрипаль / Фото из открытых источников

Если будут доказательства причастности России к ухудшению здоровья бывшего шпиона Сергея Скрипаля, тогда ответ Великобритании будет решительным.

Такое заявление сделал британский министр иностранных дел Борис Джонсон, передает BBC.

66-летнего бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля отравили в городе Солсбери, что в Соединенном королевстве. Его в 2016 году в России осудили за госизмену.

Читайте также: Песков прокомментировал причастность Москвы к отравлению российского разведчика

"Сейчас звучат разные версии тревожного события в Солсбери, где были обнаружены без сознания 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия ", – отметил Джонсон.

И хотя было бы неправильно делать выводы до завершения расследования, я могу заверить палату, что если появятся доказательства причастности государства, правительство Ее Величества ответит решительно и надлежащим образом,
– прокомментировал он.

Бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль попал в больницу в критическом состоянии в воскресенье.

К слову, журналисты выяснили, что 30-летняя женщина, которую отравили вместе с бывшим российским военным разведчиком Сергеем Скрипалем, – его дочь Юлия.

Что известно о Сергее Скрипале? Он служил в ИГРУ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года ФСБ арестовала его и обвинила в измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.

Как пишут СМИ, он был агентом разведки, работающим под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Медведев помиловал Скрипаля, который на то время отсидел 5,5 лет. После этого его и еще троих граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года, в том числе Анну Чапман.

Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Новости России отравление
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук