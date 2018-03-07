Отравление российского шпиона Скрипаля в Британии: есть интересная деталь, связанная с Путиным

Вполне вероятно, что Юлия Скрипаль, которую вместе с ее отцом Сергеем, что в свое время был российским военным разведчиком, отравили в Великобритании, недолюбливала действующего хозяина Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет британский таблойд The ​​Daily Mail.

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Так, в ноября 2013 года один из ее друзей разместил в своем Facebook письмо, в котором Путин обвинялся в том, что он "худший в мире президент". Само письмо было написано, чтобы попрактиковаться в английском, и содержало правки, которые преподаватель внес красной ручкой.

"В письме на ломаном английском: "Я хочу посадить в тюрьму Владимира Путина, потому что я думаю, что он худший президент в мире. Он украл столько денег, что они могут прокормить маленькую голодающую страну", – подчеркивают журналисты.

На пост своего товарища Юлия написала "nice" (мило – "24").

Также страница дочери экс-шпиона свидетельствует о том, что она переехала в Лондон в 2010 году, когда ее отец получил политическое убежище в Великобритании.

"Покинув Россию после "чрезвычайного "обмена шпионами", полковник (Сергей Скрипаль и его семья через два года въехали в особняк, который имеет общую стену с другим домом, на окраине Солсбери. За дом с четырьмя спальнями стоимостью 350 тысяч фунтов было уплачено наличными, ранее он принадлежал полиции Уилтшира", – отмечается в материале.

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По словам родственников бывшего разведчика, он считал, что российские спецслужбы в любой момент могут за него взяться.

Напомним, 4 марта отравили 66-летнего бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, которого в 2016 году в России осудили за госизмену, и 33-летнюю женщину – Юлию Скрипаль, которая оказалась дочерью шпиона.

Обоих нашли на скамье в одном из торговых центров города Солсбери и они сейчас находятся в реанимации в критическом состоянии. Кроме того, в больницу с симптомами отравления попали два британских полицейских, которые занимаются расследованием инцидента.