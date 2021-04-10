Два роки тому Миколу Глушкова, який критикував Володимира Путіна, знайшли мертвим у його домі у столиці Великої Британії. Коронерський суд Лондона дійшов висновку, що російського бізнесмена таки задушили.

У березні 2018 року 68-річний Глушков мав постати перед судом Лондона, аби захистити себе. Однак того ж дня його тіло знайшла в його будинку дочка Наталія.

Раніше У Лондоні знайшли мертвим близького друга Березовського

Глушкова таки задушили

У Коронерському суді Лондона представили докази, які свідчать, що смерть Глушкова подали як самогубство, однак в ній брала участь якась "третя сторона".

Парамедик Домінік Біл розповів у суді, що сцена смерті Глушкова викликала у нього підозри. Він також пригадав слова друга Наталії Дениса Трушина: "Не чіпай тут нічого, поки не приїде поліція – хтось його вбив".

Патологоанатом представив у суді висновок, у якому йшлося про те, що "завдані ушкодження могли бути викликані тим, що якась людина тримала Глушкова за шию, перебуваючи позаду нього".

Немає травм, що дозволяють припустити тривалу сутичку з третьою стороною, а також відсутні травми захисного характеру на верхніх кінцівках,

– уточнив експерт.

На основі всієї наявної документації, зібраних доказів суд дійшов висновку, що Глушков помер в результаті навмисного вбивства.

Що відомо про Миколу Глушкова

Російський бізнесмен був відомий своєю критикою російського президента Володимира Путіна.

У 2011 році він передав докази для судової справи, порушеної за поданням Бориса Березовського проти російського олігарха Романа Абрамовича, який залишився в хороших відносинах з Кремлем.

Березовського знайшли мертвим у березні 2013 року у будинку його колишньої дружини в Беркширі. За інформацією поліції, він покінчив життя самогубством.

у березні 2013 року у будинку його колишньої дружини в Беркширі. За інформацією поліції, він покінчив життя самогубством. Однак Глушков був переконаний, що насправді олігарха вбили.

В останні роки бізнесмен жив у Лондоні, там він отримав політичний притулок.

До слова, Глушков помер незадовго після отруєння "Новачком" у Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Джерело: Вікіпедія