У разі повномасштабної війни Росії проти України росіяни не будуть масово виходити на вулиці. Водночас не буде і "кримнашистського" ентузіазму, як у 2014 році.

Таке припущення висловив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він підкреслив, що невдоволення серед росіян зростатиме з наростанням втрат на фронті.

Важливо Імперське безумство, – Піонтковський розповів, чим для Путіна завершиться війна на Донбасі

Крім того, за словами публіциста, у стані війни Путіну загрожуватимуть не масові виступи, а силовий переворот всередині бункера.

США – це єдина сила, яка може зупинити Путіна, яка досить чітко заявила в останні дні, що готова це зробити. "Україна не залишиться одна, ми ніколи не дозволимо подальшого розширення російської агресії" – такою мовою Захід з Росією ніколи раніше не говорив,

– підкреслив Піонтковський.

Він пояснив, що у разі чергової російської агресії американці вживуть заходів. У цьому контексті мовиться про запровадження санкцій. Як зазначив Піонтковський, США перейде до тотальної економічної війні.

А це означає:

відключення від SWIFT,

нафтове ембарго,

арешт "російського трильйона", активів олігархів і чиновників, близьких до Путіна.

Американці не пошлють військові дивізії битися в Україні. Але все інше в плані військової підтримки буде зроблено: поставки зброї, радники, інструктори, присутність кораблів в Чорному морі,

– додав публіцист.

Піонтковський підсумував, що ці заходи абсолютно руйнівні для російської економіки. Він зауважив, що вже видно, як нервово поводиться рубль на фондових ринках.