Російська агресія останнім часом активізувалася не лише у військовій сфері, але й інформаційному просторі. І, як сказав російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський, розслаблятися не варто.

Піонтковський наголосив, що Україна має пам'ятати, з якою країною вона воює.

Важливо "Кримнашистського" ентузіазму не буде, – як росіяни сприйматимуть новий наступ на Україну

Він нагадав, що саме російська влада підірвала сотні людей в будинках у 1999 році. Мовиться про теракти, які стали приводом для початку Другої чеченської війни.

Тож, Піонтковський припустив, що історій з "розп'ятими хлопчиками" буде ще багато. За словами публіциста, Путін розуміє, що ні Україна, ні США не відступлять, значить потрібно йти на загострення.

Думаю, план Путіна полягає в наступному: починається великий наступ російських військ, в перші кілька днів досягається якийсь успіх, захоплюють, наприклад, Маріуполь. І в цей час на сцену виходить основний союзник Путіна – президент Франції Макрон. Його навіть не треба вирубувати,

– заявив Піонтковський.

Він додав, що стандартна роль французьких президентів – легітимізувати всі російські агресії.

Останні гучні фейки пропагандистів: