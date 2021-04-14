Россия стремится спровоцировать на действия, – минобороны Германии о войсках на границе Украины
Россия стремится спровоцировать НАТО и Украину, стягивая войска к украинской границе. В министерстве обороны Германии отметили, что ни Альянс, ни Киев не хотят вступать в эту игру.
Источник:The Economic Times
Об этом сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Берлин выступает в поддержку Киева в сложившейся ситуации.
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Россия изо всех сил пытается спровоцировать НАТО на действия
У меня такое впечатление, что российская сторона пытается сделать все, чтобы вызвать реакцию,
– отметила Крамп-Карренбауер.
По мнению политика, Кремль просто выжидает какой-то шаг НАТО, чтобы приступить к дальнейшим действиям. В Германии подтверждают, что напряжение на украинской границе – самое большое с 2014 года – времени старта агрессии.
Несмотря на заверения Москвы, что это лишь военные учения, Крамп-Карренбауэр очень сомневается, что это так.
Меркель уже обсуждала с Путиным ситуацию с Украиной
Отметим, что о напряжении на границе с Украиной с Владимиром Путиным уже говорила канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала уменьшить присутствие военных России на границе с Украиной. В Кремле в ответ отметили, что это их внутренние дела.
Коротко об обострении на границе Украины
- Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины.
- Россияне говорят, что проводят военные учения и проверку боевой готовности. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, такова реакция Москвы на угрозы со стороны НАТО
- Из-за напряжения Украина инициировала консультации с НАТО.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
- Эту тему поднял в разговоре с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Джо Байден. Он призвал Кремль уменьшить напряжение в отношениях с Киевом.
Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу
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