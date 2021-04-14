Россия стремится спровоцировать НАТО и Украину, стягивая войска к украинской границе. В министерстве обороны Германии отметили, что ни Альянс, ни Киев не хотят вступать в эту игру.

Об этом сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Берлин выступает в поддержку Киева в сложившейся ситуации.

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Россия изо всех сил пытается спровоцировать НАТО на действия

У меня такое впечатление, что российская сторона пытается сделать все, чтобы вызвать реакцию,

– отметила Крамп-Карренбауер.

По мнению политика, Кремль просто выжидает какой-то шаг НАТО, чтобы приступить к дальнейшим действиям. В Германии подтверждают, что напряжение на украинской границе – самое большое с 2014 года – времени старта агрессии.

Несмотря на заверения Москвы, что это лишь военные учения, Крамп-Карренбауэр очень сомневается, что это так.

#BREAKING Germany accuses Russia of seeking provocation with its troop build-up along the border with Ukraine



"My impression is that the Russian side is trying everything to provoke a reaction," German Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer says pic.twitter.com/8AOYMFwRx0 — AFP News Agency (@AFP) April 14, 2021

Меркель уже обсуждала с Путиным ситуацию с Украиной

Отметим, что о напряжении на границе с Украиной с Владимиром Путиным уже говорила канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала уменьшить присутствие военных России на границе с Украиной. В Кремле в ответ отметили, что это их внутренние дела.

Коротко об обострении на границе Украины



Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу