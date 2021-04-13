Нужно демотивировать Москву от дальнейшей эскалации: Кулеба встретился с Блинкеном в Брюсселе
Министр иностранных дел Украины Николай Кулеба приехал с рабочим визитом в Брюссель. Там он встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, а также – с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом.
Источник:твиттер Николая Кулебы
Разговор состоялся на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны России. Об этом Кулеба заявил в своем твиттере.
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Кулеба встретился с Блинкеном и Столтенбергом
По его словам, нужно четко объяснить России, что цена за всякую новую военную авантюру будет для нее слишком высокой.
Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации,
– отметил Кулеба.
Он отметил, что встретился с Энтони Блинкеном, который является его коллегой и другом.
Также у украинского министра была встреча с Йенсом Столтенбергом. Он принял участие во внеочередном заседании Комиссии Украина – НАТО и обсудил, как Альянс и союзники могут поддержать Украину в нынешних обстоятельствах.
Что известно о визите Кулебы в Брюссель
- Украина инициировала срочные консультации с НАТО. Поэтому Кулеба совершил рабочий визит в штаб-квартиру организации.
- Министр должен был обсудить поддержку НАТО территориальной целостности Украины и поднять темы обострения на Донбассе и российскую агрессию.
- В течение 13 – 15 апреля в Брюсселе также будет Блинкен, который намерен пообщаться с союзниками Вашингтона по НАТО.
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