Министр иностранных дел Украины Николай Кулеба приехал с рабочим визитом в Брюссель. Там он встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, а также – с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом.

Разговор состоялся на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны России. Об этом Кулеба заявил в своем твиттере.

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Кулеба встретился с Блинкеном и Столтенбергом

По его словам, нужно четко объяснить России, что цена за всякую новую военную авантюру будет для нее слишком высокой.

Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации,

– отметил Кулеба.

Он отметил, что встретился с Энтони Блинкеном, который является его коллегой и другом.

Кстати! В украинском МИД отметили, что инициированное Украиной заседание созвали в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО.

Также у украинского министра была встреча с Йенсом Столтенбергом. Он принял участие во внеочередном заседании Комиссии Украина – НАТО и обсудил, как Альянс и союзники могут поддержать Украину в нынешних обстоятельствах.

Что известно о визите Кулебы в Брюссель