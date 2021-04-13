Дмитрий Кулеба верит, что у Украины есть инструменты, чтобы заставить Россию вывести свои войска с временно оккупированных территорий. Речь идет о Донбассе и Крыме.

Что заявил Кулеба

Россия накапливает свои войска по 3 направлениям: в Крыму, на севере и на Донбассе. Об этом министр иностранных дел заявил в Брюсселе во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Рекомендауем Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться во вступление Украины в НАТО

Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить то, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий,

– сказал министр.

Кстати, ранее Кулеба говорил, что Украине, чтобы победить Россию, нужна поддержка надежных и проверенных друзей. По его словам, партнером номер 1 в оборонной сфере для Киева является Вашингтон.

Обратите внимание! Министр иностранных дел прилетел в Брюссель, чтобы обсудить поддержку НАТО территориальной целостности нашей страны. В частности, политики затронут темы обострения на Донбассе и российскую агрессию.

Коротко об обострении на Востоке Украины



Расположение российских войск у границы Украины / Инфографика 24 канала