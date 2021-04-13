Украина заставит Россию вывести войска с оккупированных территорий, – Кулеба
Дмитрий Кулеба верит, что у Украины есть инструменты, чтобы заставить Россию вывести свои войска с временно оккупированных территорий. Речь идет о Донбассе и Крыме.
Источник:МИД Украины
Что заявил Кулеба
Россия накапливает свои войска по 3 направлениям: в Крыму, на севере и на Донбассе. Об этом министр иностранных дел заявил в Брюсселе во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Рекомендауем Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться во вступление Украины в НАТО
Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить то, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий,
– сказал министр.
Кстати, ранее Кулеба говорил, что Украине, чтобы победить Россию, нужна поддержка надежных и проверенных друзей. По его словам, партнером номер 1 в оборонной сфере для Киева является Вашингтон.
Коротко об обострении на Востоке Украины
- В последнее время Россия активно стягивает свои войска к границе с Украиной. По данным разведки, она может попытаться продвинуться вглубь нашей страны.
- Журналисты-расследователи зафиксировали полевой военный лагерь России возле границы в Воронежской области.
- По словам министра по вопросам реинтеграции и деоккупации временно оккупированных территорий Алексея Резникова, есть 2 причины эскалации. Среди них попытки Москвы отвлечь внимание населения от проблем в России накануне выборов в Госдуму.
- Американский лидер Джо Байден заявил, что не покинет Украину в случае эскалации на Донбассе.
- В то же время президент Владимир Зеленский заверил, что наша страна готова к наступлению России.
Расположение российских войск у границы Украины / Инфографика 24 канала
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