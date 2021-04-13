Никто не может помешать процессу вступления Украины в Североатлантический Альянс. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, только Украина может сама решать относительно членства в организации.

Об этом Столтенберг заявил во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Россия сейчас хочет решать, что должны делать ее соседи.

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Никто не может вмешаться в процесс вступления в НАТО

Никто не может помешать или вмешиваться в этот процесс. Это суверенное право нации – обращаться за членством. Союзники в конце концов решат, когда это произойдет, это очень важный принцип,

– подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО заверил о поддержке Украины на пути реформ – ведь это единственный путь приблизиться к евроатлантической интеграции. Что касается идеи Москвы, что она имеет право вето на суверенное право государств решать, какую именно защиту они выбирают, то ее в Альянсе отвергают.

МИД России пригрозил Украине в случае вступления в НАТО

Отметим, недавно в российском МИД выдали очередное циничное заявление относительно вступления Украины в НАТО. Представитель дипведомства Мария Захарова сообщила, что присоединение Украины к Североатлантическому Альянсу может иметь тяжелые последствия для Украины и ее государственности. Более того, в эскалации конфликта МИД России обвиняет "воинственный характер" Киева.

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Это важно! Из-за взыскания российских войск к украинской границе Украина инициировала срочные консультации с НАТО. Поэтому министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в Брюссель.