Боятся Украины в НАТО: российский МИД пугает "необратимыми последствиями"
В российском МИД боятся тесных контактов Украины с НАТО. Там также отличились новым циничным заявлением относительно обострения на Донбассе.
Источник:Интерфакс
Российская дипломат Мария Захарова пригрозила, что вступление Украины в НАТО может привести к необратимым последствиям для государственности.
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Захарова цинично заявила, что гипотетическое получение членства в Альянсе не принесет мир в Украину, вопреки ожиданиям власти.
"А наоборот – приведет к масштабной эскалации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям", – добавила она.
Обвинения в сторону Украины
Далее Захарова посыпала обвинениями. "Все из-за воинственного настроя Киева, который живет иллюзиями о возможности силового решения конфликта", – заявила она.
И добавила, что на восток Украины "стягиваются войска и техника, обновляются мобилизационные планы", а местные СМИ "нагнетают информацию о мифической российской угрозе".
Обострение на Донбассе: что происходит
- Количество обстрелов на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск значительно увеличилось. К сожалению, с начала 2021 года погибли 32 защитника Украины.
- Ранее в ВСУ предупредили, что Россия активно наращивает силы у границ Украины. А именно – в Брянской, Воронежской и Ростовской областях и в оккупированном Крыму.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия стянула к границам Украины наибольшее количество войск с 2014 года. В Вашингтоне обеспокоены такими действиями Кремля.
- О значительном увеличении военного присутствия России у границ Украины также заявили и эксперты из независимого агентства расследований Conflict Intelligence Team.
- По их данным, российские власти создали военный лагерь в Воронежской области в 150 километрах от границ Украины, а также перебрасывает войска в другие регионы поблизости.
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