В российском МИД боятся тесных контактов Украины с НАТО. Там также отличились новым циничным заявлением относительно обострения на Донбассе.

Российская дипломат Мария Захарова пригрозила, что вступление Украины в НАТО может привести к необратимым последствиям для государственности.

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Захарова цинично заявила, что гипотетическое получение членства в Альянсе не принесет мир в Украину, вопреки ожиданиям власти.

"А наоборот – приведет к масштабной эскалации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям", – добавила она.

Справка. Накануне в НАТО объяснили, что Украина должна быть готова к членству в Альянсе. Однако для этого следует провести комплекс глубоких и систематических реформ.

Обвинения в сторону Украины

Далее Захарова посыпала обвинениями. "Все из-за воинственного настроя Киева, который живет иллюзиями о возможности силового решения конфликта", – заявила она.

И добавила, что на восток Украины "стягиваются войска и техника, обновляются мобилизационные планы", а местные СМИ "нагнетают информацию о мифической российской угрозе".

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