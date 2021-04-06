В НАТО ответили на вопрос Зеленского, почему Украина до сих пор не член Альянса
Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников отметил, что государство должно быть готово к членству в Альянсе. Для этого Киеву следует провести комплекс глубоких и систематических реформ.
Источник:Kyiv Not Kiev
В интервью проекту Винников заявил, что союзники придерживаются мнения, что Украина сама должна решать свое будущее.
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Почему Украина до сих пор не в НАТО: объяснение Альянса
По словам главы Представительства НАТО в Украине, сейчас союзники ожидают подготовку Украины для членства в Альянсе.
Это будет означать проведение и внедрение комплекса глубоких и систематических реформ, и не только в областях безопасности и обороны, но и в более широком смысле,
– объяснил Винников.
По его мнению, сейчас важно фокусироваться на том, что Украина может сделать для прогресса.
Есть направления, которые признают важными для Украины все члены Альянса:
- функционирование демократических институтов;
- верховенство права;
- борьба с коррупцией;
- соблюдение прав человека и фундаментальных свобод;
- рыночная экономика.
"Все эти элементы делают НАТО Альянсом ценностей", – отметил Винников. И добавил, что Альянс – не просто военная организация, но и политико-военный союз, и сообщество ценностей.
Вопросы Зеленского о членстве Украины в НАТО
- Владимир Зеленский в интервью американским СМИ ранее озвучивал вопрос о том, почему Украина до сих пор не является членом НАТО.
- Во время телефонного разговора Джо Байден отметил, что поддерживает стремление Украины вступить в Альянс, и отметил важность реформ.
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