Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников отметил, что государство должно быть готово к членству в Альянсе. Для этого Киеву следует провести комплекс глубоких и систематических реформ.

В интервью проекту Винников заявил, что союзники придерживаются мнения, что Украина сама должна решать свое будущее.

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По словам главы Представительства НАТО в Украине, сейчас союзники ожидают подготовку Украины для членства в Альянсе.

Это будет означать проведение и внедрение комплекса глубоких и систематических реформ, и не только в областях безопасности и обороны, но и в более широком смысле,

– объяснил Винников.

По его мнению, сейчас важно фокусироваться на том, что Украина может сделать для прогресса.

Есть направления, которые признают важными для Украины все члены Альянса:

функционирование демократических институтов;

верховенство права;

борьба с коррупцией;

соблюдение прав человека и фундаментальных свобод;

рыночная экономика.

"Все эти элементы делают НАТО Альянсом ценностей", – отметил Винников. И добавил, что Альянс – не просто военная организация, но и политико-военный союз, и сообщество ценностей.

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