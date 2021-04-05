В аккаунте командования союзников НАТО в твиттере появилось сообщение на украинском языке о нашем государстве. В альянсе отметили: Украина – очень ценный партнер.

Пост с фото украинских военных появился в верифицированном аккаунте Объединенного командования сухопутных войск НАТО – LANDCOM. Сначала опубликовали твит на украинском языке, а за ним – на английском.

Ранее Зеленский поздравил НАТО годовщиной и напомнил, что ждет План действий по членству

Твит НАТО об Украине

В сообщении говорится, что Украина стала первым партнером, который принял участие в Силах реагирования НАТО. К тому же в НАТО есть офицер из Украины, который работает в штабе.

Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, пока в штабе #LANDCOM работает один украинский офицер,

– написали в твите.

Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування @NATO?



Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі #LANDCOM працює один український офіцер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o — NATO Allied Land Command (@LANDCMD) April 5, 2021

LANDCOM отвечает за координацию и синхронизацию сухопутных войск НАТО и партнеров. Штаб-квартира расположена в Измире, Турция.

Украина и НАТО: что известно