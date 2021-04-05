НАТО на своей официальной странице в Twitter рассказало об Украине
В аккаунте командования союзников НАТО в твиттере появилось сообщение на украинском языке о нашем государстве. В альянсе отметили: Украина – очень ценный партнер.
Источник:твиттер NATO Allied Land Command
Пост с фото украинских военных появился в верифицированном аккаунте Объединенного командования сухопутных войск НАТО – LANDCOM. Сначала опубликовали твит на украинском языке, а за ним – на английском.
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Твит НАТО об Украине
В сообщении говорится, что Украина стала первым партнером, который принял участие в Силах реагирования НАТО. К тому же в НАТО есть офицер из Украины, который работает в штабе.
Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, пока в штабе #LANDCOM работает один украинский офицер,
– написали в твите.
LANDCOM отвечает за координацию и синхронизацию сухопутных войск НАТО и партнеров. Штаб-квартира расположена в Измире, Турция.
Украина и НАТО: что известно
- 12 июня 2020 года НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в этом году Украина ждет подготовку к предоставлению Плана действий относительно членства.
- Президент США Джо Байден сказал, что поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.
- После того, как в СМИ стала распространяться информация о российской эскалации на Донбассе, послы НАТО провели встречу.
- Недавно Министр обороны Андрей Таран допустил, что Украина может стать 31 страной-членом НАТО.
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