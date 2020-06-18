На прошлой неделе состоялось знаменательное для Украины событие – наша страна получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Этот статус является частью инициативы Альянса по оперативной совместимости с партнерами, вооруженные силы которых уже вносят существенный вклад в операции и миссии под эгидой Альянса.

Как партнер с расширенными возможностями, Украина будет иметь расширенный доступ к программам и учениям по оперативной совместимости, а также сможет обмениваться большими объемами информации, в частности относительно приобретенного опыта. Больше об этом – в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отметила, что этим решением признается важный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрируется неустанная преданность Альянса своим партнерам, несмотря на пандемию COVID-19.

Теперь Украина относится к 6 партнерам с расширенными возможностями. Кроме нее еще:

Австралия;

Финляндия;

Грузия;

Иордания;

Швеция.

Каждое государство имеет индивидуально построенные отношения с НАТО на основе сфер взаимной заинтересованности.

Новые учебные программы Альянса

Пандемия COVID-19 внесла значительные коррективы в деятельность всех организаций и учреждений. Поэтому, чтобы и дальше полноценно функционировать, пришлось быстро адаптироваться. И НАТО не стало исключением. Запланированные мероприятия успешно проводят в онлайн режиме. Именно так прошла недавняя конференция НАТО по подготовке технических специалистов: "Сегодняшнее видение, завтрашняя реальность".

В условиях пандемии COVID-19 актуальность конференции уместна, как никогда. Ведь именно сейчас необходимы совершенно новые подходы к проведению учений персонала.

Участники мероприятия имели возможность не только послушать основных спикеров, но и общаться между собой во время общих сессий. Докладчиками на конференции выступали представители НАТО, промышленного сектора и научных кругов.

► Что обсуждали

Обсуждали темы микроучений, разработки активных тренингов и глобального проектирования НАТО. Особое внимание участники конференции обратили на использование виртуальной реальности в ходе подготовки спецотряда Альянс. Рассмотрели также 5 принципов учений по Мериллу и важность модернизации образовательных ландшафтов, с активным применением инновационных технологий.

Столтенберг и его план НАТО-2030

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел онлайн встречу с Атлантическим советом и Немецким фондом Маршалла Соединенных Штатов, на которой представил свой план НАТО-2030.



Йенс Столтенберг / Фото indicator

Генсек отметил, что "это возможность подумать над тем, каким мы видим Альянс через 10 лет, и как Организация будет гарантировать безопасность в еще более неопределенном мире". Для этого, по словам господина Столтенберга, НАТО должна "оставаться сильной в военном отношении, быть более сплоченной в политическом смысле и применять глобальный подход".

В своем выступлении он отметил, что оставаться сильным в военном плане означает продолжать инвестировать в вооруженные силы и модернизировать свою обороноспособность. Политическое укрепление НАТО означает использование Альянса в качестве форума для обсуждения действий по вопросам, касающимся общей безопасности.

И наконец, трансформация НАТО в более глобальный альянс означает еще более тесное сотрудничество с партнерами-единомышленниками ради защиты своих ценностей в мире, где постоянно растет глобальная конкуренция.

В декабре 2019 года лидеры НАТО пригласили Генерального секретаря возглавить прогрессивный процесс планирования методов усиления политического аспекта НАТО. С этой целью господин Столтенберг назначил группу из 10 экспертов. И уже в ближайшее время НАТО будет взаимодействовать с союзниками, в частности представителями государственного и частного секторов и молодыми лидерами, чтобы по-новому взглянуть на то, как сегодня обеспечить готовность НАТО решать вызовы завтрашнего дня.

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Морские маневры НАТО

Примерно 3 тысячи военнослужащих из 19 стран-членов и партнеров Альянса стали участниками ежегодных военно-морских учений BALTOPS 2020, проходящих в Балтийском море.



BALTOPS 2020 / Фото internationalinsider

Кроме того, к маневрам привлекли около 30 кораблей, субмарин, и такое же количество самолетов. Из-за ситуации с пандемией, ради безопасности и здоровья военных, нынешние учения будут проходить исключительно в море.

Участники BALTOPS 2020 отрабатывают элементы противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны, а также операции по блокированию сил противника на воде. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску подчеркнула, что Балтийское море граничит с 6 странами-членами НАТО и 2 партнерами Альянса, имеет важное стратегическое значение. По ее словам, несмотря на кризис в отрасли здравоохранения оперативная готовность НАТО остается неизменной.

► Детали учений

Впервые учения будут координироваться на берегу Ударными военно-морскими силами НАТО, из штаб-квартиры в Лиссабоне.

BALTOPS дает возможность НАТО и странам-партнерам действовать сообща, обмениваться передовым опытом, чтобы совершенствовать проведение операций в реальной обстановке,

– подчеркнула командующая 6-го флота США Лиза Франчетти.

А отработку воздушных операций будет координировать Многонациональный центр управления действиями авиации НАТО, базирующийся в Германии. Его командующий, генерал-лейтенант Клаус Хаберсетцер отметил, что Центр будет отвечать за планирование воздушной составляющей учений BALTOPS 2020 и будет синхронизировать морские и воздушные операции в целом.

Тренировки украинцев с канадскими инструкторами

Переход на стандарты НАТО – сегодня приоритетная задача для украинской армии. Вооруженные силы Украины продолжают внедрять качественно новые принципы, эффективность которых показал опыт ведущих армий мира. Быстрее реформироваться Украине помогают государства Североатлантического альянса.

В 2015 году Канада развернула учебно-тренировочную миссию "UNIFIER". С тех пор украинские военнослужащие тренируются под руководством канадских инструкторов.

► Как проходят учения

Перед практической частью – теория. В поле из подручных материалов они имеют собранный макет местности. Инструкторы наглядно демонстрируют каждому военному возможные маневры. Им помогают военные из Канады. В частности, проверяют работу на соответствие стандартам НАТО. А еще – внимательно следят за действиями морпехов, чтобы по горячим следам начать работу над ошибками. В процесс тренировок, однако, не вмешиваются.

Канадские инструкторы тренируют украинских военных уже более 5 лет. Еще в апреле 2015 года Оттава начала учебно-тренировочную миссию "UNIFIER" – объединенной оперативно-тактической группы вооруженных сил Канады. С армейцами ВСУ одновременно работают более 200 канадских инструкторов. Они меняются каждые пол года. Тренировки проходят в восьми городах в разных регионах Украины.



Украинские и канадские военные / Фото newpathway

Инструкторы из Канады помогают украинским военным осваивать стандарты НАТО. Армейцев учат принимать решения, брать процесс управления в свои руки. Украинские солдаты улучшают навыки в тактике передвижения и стрельбе, медицине и топографии, разминировании и действиях на блок-постах во время осмотра транспортных средств.

За 5 лет миссии "UNIFIER" учения прошли уже более 14 тысяч украинских военных. Канадские коллеги говорят, что армейцы ВСУ полностью погружаются в учения и с интересом воспринимают реформы.

Мы видим в украинских военных – лидеров, компетентных солдат и офицеров. Вы внушаете доверие международным партнерам,

– сказал военный атташе по вопросам обороны Посольства Канады в Украине Брайан Ирвин.

► Канада поддерживает Украину

Канада, как и другие союзники НАТО поддерживает Украину на пути евроатлантической интеграции и помогает усиливать способность Вооруженных сил до уровня стандартов Альянса. Оказывает и техническую поддержку.

С 2014 года ВСУ получили от Оттавы оборудование на более 20 миллионов долларов. Это, в частности, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, радиостанции и приборы для разминирования. Кроме того, представители Канады входят в группу советников министра обороны. И помогают реформировать сектор безопасности в Украине.

Более того! В течение ближайших 3 лет Киев получит от Оттавы больше 100 миллионов долларов на оборону. Средства направят на тренировки украинских военных и воплощение стратегических целей на пути к стандартам НАТО.

Кроме штурмовых подразделений, канадские военные обучают также украинских снайперов, саперов, медиков и бойцов Военной службы правопорядка. С 2017 года представители миссии "UNIFIER" начали свою работу и с Национальной гвардией Украины. Это военное формирование с правоохранительными функциями, которое создали на базе Внутренних войск МВД в 2014 году.

Нацгвардейцы следят за общественным порядком совместно с полицией, стоят на страже государственных границ вместе с пограничниками, сотрудничают с СБУ, чтобы предотвратить террористическую деятельность, а также участвуют в Операции объединенных сил на Донбассе. Канадские инструкторы помогают подготовить личный состав и способствуют реформированию Нацгвардии.

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"Сотрудничество с военнослужащими вооруженных сил Канады дает нам возможность готовить высококвалифицированных инструкторов, младших командиров и специалистов. Коллектив учебного центра Национальной гвардии Украины благодарен нашим друзьям из Канады за плодотворную и результативную работу, благодаря которой мы становимся лучше с каждым днем", – сказал руководитель учебного центра Нацгвардии Михаил Кулик.

Нацгвардия первой из всех силовых структур Украины взяла курс на реформы по принципам стран-членов НАТО. Канадские инструкторы помогают создать профессиональный сержантский корпус – наподобие ведущих армий мира, в частях уже действуют мобильные штабы, которые за считанные минуты принимают решения. Внедряется новая система логистики. Продолжается работа со штабами батальонов, упрощается и система согласования действий между руководством и личным составом.

Сотрудничество между Нацгвардией Украины и Вооруженными силами Канады – непревзойденное. Это не только тренировки, наши инженеры работают бок о бок, это языковые курсы, это коммуникация,

– отметил Кулик.

► Развитие лидерских навыков в Нацгвардии

Весомая часть подготовки посвящена развитию лидерских навыков. Попробовать себя в роли командира может каждый нацгвардеец. Курс базового лидерства поделен на несколько блоков. В центре внимания – так называемая "полоса реакции". Это ряд сложных этапов, в рамках которых сержанты и инструкторы выполняют ситуативные задания. Лидер группы должен найти правильный алгоритм действий и скоординировать работу подразделения. Это позволяет оценить лидерские качества.



Украинские нацгвардейцы / Фото Укринформ

► Система образования реформируется

Реформируется и система образования – также по стандартам НАТО. В программе учений в странах Альянса 4 уровня подготовки:

базовый;

средний;

повышенный;

высший.

Именно по такой системе готовят и нацгвардейцев.

"Мы проработали программу подготовки для сержантов, для инструкторов, был разработан базовый курс лидерства для сержантского состава и уже в 2019 году прошел первую апробацию и сейчас проходит вторую, проходит его оценка и у нас уже есть выработанный стандарт для сержантского состава", – заверил Михаил Кулик.

Систему подготовки, впрочем, не слепо копируют из опыта Альянса, а только берут самое лучшее и адаптируют к украинским реалиям.

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"Национальная гвардия была вовлечена в разработке учебных курсов. Вместе с канадскими преподавателями была спроектирована программа, которая является не только конкурентоспособной с НАТО, но и отвечает национальным интересам и потребностям Украины", – сказал руководитель объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады Фредерик Котэ.

► Перенимают опыт и военные НАТО

Перенимают опыт от украинских солдат и военные НАТО. Ведь за плечами многих нацгвардейцев – реальные боевые действия и противостояние не условному, а настоящему противнику. Канадские офицеры убеждены: украинские нацгвардейцы уже сейчас готовы стоять на поле боя бок о бок с армейцами НАТО.

Мы видим профессионализм в действиях Национальной гвардии Украины. Это достойные партнеры и их результаты подтверждают это,

– заявил Ирвин.

Национальная гвардия старается не уступать странам Альянса и в техническом оснащении.

"Мы уже определились с едиными подходами по технике, по вооружению и теперь только выбираем, изучаем, советуемся, в том числе и с зарубежными партнерами, чтобы мы могли взаимодействовать как на учениях, так и при практических действиях. Одним словом, разговаривать на одном языке не только жестами, языком, но и оружием, боеприпасами, калибром", – рассказал глава Нацгвардии Украины Николай Балан.

Однако оружие – не первоочередной залог совместимости, убежден Николай Балан. Ведь фундаментом любой армии являются люди. Это хорошо понимают и в НАТО, и в украинской армии.

Как показывает опыт стран-партнеров, что прежде всего необходимо заботиться о военном, правоохранителе, его безопасности – тогда он будет качественно выполнять задание,

– заверил Балан.