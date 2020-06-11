Государства НАТО пытаются устранить препятствия на пути к участию женщин во всех сферах жизни. Гендерная политика стала и одними из приоритетов Украины. Сегодня женщины в нашем государстве покоряют отрасли, до недавнего времени считавшиеся сугубо мужскими. В частности, занимают офицерские должности в вооруженных силах.

Насколько нашему государству уже удалось преодолеть сложившийся стереотип "не женское дело" – читайте в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Карьера женщин в армии

Более 3 миллионов женщин когда-либо служили в американской армии. Официально в ряды вооруженных сил их начали принимать еще в 1942 году. Последние преграды для успешной карьеры исчезли в 2011 году. Тогда женщины получили возможность служить в подводном флоте.



Сейчас в армии США для женщин ограничений нет, они имеют те же права и возможности, что и мужчины и составляют примерно 20% от всего личного состава.



Женщин начали брать в Вооруженные силы еще в 1942 году / Скриншот из видео

В 2018 году генерал-лейтенант Лаура Ричардсон впервые в истории возглавила Командование вооруженных сил США. В американской армии создали и отдельную военную униформу, оборудованную для особых женских потребностей.

Требования к женщинам военнослужащим – те же, что и к коллегам-мужчинам. Во время тренировок учатся запускать снаряды, стрелять по мишеням, преодолевают почти 20 километров с ношей в 75 килограммов.

В вооруженных силах Румынии служат 3,5 тысячи женщин. Они не только вовлечены во все виды войск, но и участвуют в миротворческих операциях за рубежом. В частности, в миссии НАТО в Афганистане. А в государствах НАТО военное дело уже давно перестало быть сугубо мужским занятием. Еще в далеком 1961 году на конференции в Копенгагене в Североатлантическом альянсе решили взять курс на гендерное равенство и активнее привлекать женщин к армейской службе.

НАТО верит в ключевую роль, которую могут отгрывать женщины в обеспечении мира и безопасности. И мы должны сделать гендерное равенство неотъемлемой частью политической, гражданской и военной жизни,

– отметила представительница по вопросам женщин, мира и безопасности Клэр Ганчинсон.



Клер Гатчинсон / Фото НАТО

Когда все началось

Впервые женщин начали приглашать в Вооруженные силы Канады в 1895 году. Их принимали на военную службу не только санитарками и делопроизводителями, но и в боевые части. В 2001 году Канада избавилась от последней преграды на пути к гендерному равенству в армии: женщинам разрешили служить на подводных лодках.

В Великобритании еще в 1917 году сформировали Женские королевские военно-воздушные силы. Сейчас женщины в Соединенном Королевстве могут служить во всех родах войск и занимать руководящие должности. Так, в мае 2012 года впервые в истории страны женщине доверили командование боевым кораблем. Сейчас примерно 10% личного состава британской армии – это женщины.

Наиболее феминизированная армия Европы – французская. Женщины в тамошнем войске служат с 1939 года. И сейчас в составе вооруженных сил – их больше, чем 22%.

А Норвегии удалось достичь едва ли не наибольшего прогресса в гендерном равенстве. Это первая страна НАТО, где армейская служба для женщин не просто разрешена, а обязательна. Баланса пытаются достичь и в гражданской царице общественной жизни. Согласно норвежским законам, по меньшей мере 40% в советах директоров компаний должны составлять женщины. А в правительстве представительницам прекрасного пола принадлежит половина министерских портфелей.

(Не)женские должности

Должности министров обороны Франции, Германии, Албании, Нидерландах, Испании и Дании – занимают женщины. В 2010 году бывшая журналистка BBC Оана Лунгеску стала первой женщиной-спикером НАТО. А в 2017-м американка Венди Бешнен возглавила Офис безопасности НАТО. Другая гражданка США Роуз Гетемюллер в 2016 году стала заместителем генерального секретаря НАТО. Это высшая гражданская должность среди женщин в истории организации.



Роуз Гетемюллер / Фото НАТО

Чтобы обеспечить равенство между женщинами и мужчинами во всех областях жизни, в НАТО был создан Комитет по гендерным перспективам. А также введена должность специального представителя Генерального секретаря по вопросам женщин, мира и безопасности. Сейчас ее занимает Клэр Хатчинсона. Гражданка Канады, до этого более десяти лет был советником ООН по гендерным вопросам, в частности в Косово и Ливане.

Военные женщины в Украине

Немало шагов на пути к гендерному равенству уже сделала Украина. Ежегодно количество женщин, которые идут в ряды Вооруженных Сил, увеличивается. Их не пугают ни физические нагрузки, ни суточные наряды, ни боевые действия. Если 12 лет назад женщин в украинской армии было меньше, чем 2 тысячи, то сейчас в ВСУ служит их почти 29 тысяч.

За последние 6 лет произошли колоссальные изменения в привлечении женщин к военной службе. До 2016 года они вообще не имели права занимать офицерские должности в ВСУ. Однако с началом боевых действий на востоке Украины женщины, которым была не безразлична судьба страны, начали вступать в добровольческие батальоны и осваивать военные специальности.



Женщины-военные / Фото Минобороны

А в 2018 году женщины на законодательном уровне были уравнены в правах с мужчинами.

Немало шагов сделано и для равного участия женщин и мужчин в общественной и политической жизни.

Равенство женщин и мужчин

Кабинет Министров Украины проголосовал за присоединение к международному "Партнерству Биарриц" по установлению равенства женщин и мужчин 7 мая. Теперь наше государство должно активнее содействовать привлечению женщин к решению общественных проблем, знакомить детей с понятием гендерного равенства, предотвращению насилия и предоставить больше возможностей мужчинам заботиться о детях.

Достичь гендерного равенства Украине помогает НАТО. Представители Альянса регулярно проводят консультации с украинским правительством. Вопросы обеспечения равных прав для женщин и мужчин очерчены и в ежегодной национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

В украинской армии уже есть и женщины-генералы, а в мае этого года появилась и первая девушка-водолаз. 19-летняя одесситка Екатерина Никитенко завершила водолазные спуски инструкторского состава школы водолазов ВСУ в Одесской практической гавани. Девушка успешно преодолела сложные испытания, которые не под силу и большинству мужчин. Она ловко ныряет на глубину до 30 метров, умеет разминировать морские коммуникации и выиграла всеукраинские соревнования по акватлону.

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За годы независимости Украины количество женщин в вооруженных силах возросло в 16 раз. А дальнейшие шаги правительства в этом направлении приближают наше государство к НАТО в стремлении достичь реального гендерного баланса в области безопасности и обороны. В то же время стоит помнить: гендерное равенство – это не про количество или особые права женщин и мужчин, а об отсутствии барьеров, одинаковых возможностях и взаимоуважении.