Учиться у лучших: украинские военные в учебных заведениях НАТО

Хорошее военное образование – один из главных факторов национальной безопасности. Украинцы хорошо это поняли в 2014 году. Европейский Союз и США всегда были флагманами в образовательной сфере. Поэтому военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко равняется на них.

Как курсанты и офицеры этого военного учебного заведения перенимают лучший опыт в Европе и США – читайте в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Erasmus+

Европейский Союз ищет новые возможности для развития науки. Одним из самых мощных их научных проектов является программа Erasmus+. Ее назвали в честь нидерландского ученого Эразма Роттердамского.



Эразм Роттердамский / Фото Web Gallery

К этой программе привлечены высшие учебные заведения 150 стран мира. А бюджет программы составляет более 150 миллиардов евро.

Первым военным учебным заведением, получившим возможность приобщиться к этому глобальному научному проекту, стал военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Обучение будет проходить в военных вузах стран НАТО, к стандартам которого стремится наше войско.

Обучение в Болгарии

Первым этапом практической реализации проекта стало обучение украинских курсантов в одной из стран НАТО Болгарии, в военной академии имени Георгия Раковского. За право обучения в авторитетном болгарском вузе нужно было серьезно побороться. На одно место претендовали 20 человек.

Сначала определялась общая успеваемость курсантов. Затем проводился комплексный экзамен по иностранному языку. Уже по его результатам допускали людей к прохождению собеседования с представителями Erasmus+ в Украине,

– рассказала курсантка киевского вуза Елена Мартыненко.



Елена Мартыненко / Скриншот из видео

Далее было несколько интенсивных месяцев обучения в главном военном учебном заведении Болгарии на английском. Украинские курсанты получали знания в рамках актуального курса "Региональная безопасность".

Справка. С 2025 года для каждого офицера знание иностранного языка должно быть обязательным. Это требование озвучил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак.

Обучение было построено с максимальным фокусом на конкретных примерах. Курсанты также могли получать интересный опыт во время международных конференций и онлайн.

Обучение в США

В американских военных образовательных структурах также большое внимание уделяют конкретным практическим действиям. Кроме обучения для полного опыта, для ученого важно "погружение в атмосферу" учебного заведения, вооруженных сил и страны обучения.

Есть возможность обменяться культурными ценностями с представителями различных стран, а также углубить свои знания об американской культуре. Больше узнать о системе подготовки военных американских вооруженных сил и других стран,

– отметила адъюнкт Киевского военного института Ангелика Дилай.



Ангелика Дилай / Скриншот из видео

Будем надеяться, что вдохновенный труд украинских военных ученых во взаимодействии с коллегами из стран НАТО позволит в ближайшее время подготовить офицерские кадры, которые будут говорить с западными коллегами на одном языке.

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Речь идет также о понимании стандартов и ценностей, которые позволили создать самый успешный альянс по безопасноти всех времен – НАТО.

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