Вчитись у кращих: українські військові у навчальних закладах НАТО

Хороша військова освіта – один із головних чинників національної безпеки. Українці добре це зрозуміли у 2014 році. Європейський Союз та США завжди були флагманами в освітній сфері. Тому військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка рівняється на них.

Як курсанти та офіцери цього військового навчального закладу переймають кращий досвід у Європі та США – читайте у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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Erasmus+

Європейський Союз шукає нові можливості для розвитку науки. Одним із найпотужніших їхніх наукових проєктів є програма Erasmus+. Її назвали на честь нідерландського вченого Еразма Роттердамського.



Еразм Роттердамський / Фото Web Gallery

До цієї програми залучено вищі навчальні заклади 150 країн світу. А бюджет програми складає понад 150 мільярдів євро.

Першим військовим навчальним закладом, що отримав можливість долучитись до цього глобального наукового проєкту став військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчання проходитиме у військових вишах країн НАТО, до стандартів якого прагне наше військо.

Навчання в Болгарії

Першим етапом практичної реалізації проєкту стало навчання українських курсантів у одній із країн НАТО Болгарії, у військовій академії імені Георгія Раковського. За право навчання в авторитетному балкарському виші потрібно було серйозно поборотись. На одне місце претендували 20 осіб.

Спочатку визначалася загальна успішність курсантів. Потім проводився комплексний іспит з іноземної мови. Уже за його результатами допускали людей до проходження співбесіди із представниками Erasmus+ в Україні,

– розповіла курсантка київського вишу Олена Мартиненко.



Олена Мартиненко / Скриншот з відео

Далі було декілька інтенсивних місяців навчання в головному військовому навчальному закладі Болгарії англійською. Українські курсанти здобували знання в рамках актуального курсу "Регіональна безпека".

Довідка. З 2025 року для кожного офіцера знання іноземної мови має бути обов'язковим. Цю вимогу озвучив Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.

Навчання було побудоване з максимальним фокусом на конкретні приклади. Курсанти також могли здобувати цікавий досвід під час міжнародних конференцій та онлайн.

Навчання в США

В американських військових освітніх структурах також велику увагу приділяють конкретним практичним діям. Крім навчання для повного досвіду, для науковця важливе "занурення в атмосферу" навчального закладу, збройних сил та країни навчання.

Є можливість обмінятися культурними цінностями з представниками різних країн, а також поглибити свої знання про американську культуру. Більше дізнатися про систему підготовки військових американських збройних сил та інших країн,

– зазначила ад'юнкт київського військового інституту Ангеліка Ділай.



Ангеліка Ділай / Скриншот з відео

Будемо сподіватись, що натхненна праця українських військових науковців у взаємодії із колегами з країн НАТО дозволить найближчим часом підготувати офіцерські кадри, які говоритимуть із західними колегами однією мовою.

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Йдеться також про розуміння стандартів і цінностей, що дозволили створити найуспішніший безпековий альянс усіх часів – НАТО.

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