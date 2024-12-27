Офіційний представник США також підтверджує цю можливість. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The War Zone.

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Що каже Буданов про авіакатастрофу у Казахстані

Українська розвідка вважає, що літак, що впав у Казахстані був збитий російською ракетою з її території. По літаку випустили ракету із ЗРК "Панцир С1".

Наскільки нам відомо, літак був збитий російським ЗРК "Панцир С1" на російській території,

– зазначив голова української розвідки Кирило Буданов.

Влада США вважає, що причиною катастрофи літака в Казахстані міг стати російський зенітний вогонь. Про це повідомляє The Financial Times.

Наступне відео з уламками літака та обставини, пов'язані з безпекою повітряного простору в даному регіоні Росії, вказують на можливість того, що літак був збитий будь-яким видом зенітного вогню,

– заявило агентство авіаційної безпеки Osprey.

Нагадаємо, у Казахстану немає офіційної версії аварії літака. Там заявляють, що і спростувати жодної з версій не можуть.