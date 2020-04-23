Унікальні можливості для стажування в НАТО: для кого і які програми пропонує Альянс

НАТО – це союз 30 демократичних країн, який понад 70 років забезпечує їхню безпеку. Окрім того – це можливість для молодих людей використовувати освітні програми Альянсу для самореалізації: від стажування в штаб-квартирі для студентів до навчання колишніх військових.

Шанси задовольнити власні освітні амбіції мають усі, хто прагне сприяти безпеці у світі. Які саме – дізнавалися журналісти "Фактору безпеки" на 24 каналі.

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Північноатлантичний альянс щороку запрошує на стажування студентів та випускників університетів. Майбутні графічні дизайнери, журналісти, бібліотекознавці та перекладачі мають унікальну можливість упродовж 6 місяців побачити зсередини, як працює найпотужніша безпекова організація у світі. А ще – отримати досвід роботи в міжнародній команді й дізнатися більше про діяльність Альянсу.

Молодіжний центр НАТО

З 1996 року НАТО активно залучає молодь до своєї діяльності. Тоді громадська організація Асоціація Атлантичного договору заснувала молодіжний центр. Його завдання – налагодити діалог із молоддю та допомогти їй зрозуміти, чим займається НАТО.



Молодіжний центр НАТО / Скриншот з відео

Аби допомогти молоді краще зрозуміти, як працює НАТО, у YATA застосовують ігрові методи. Під час семінарів хлопці та дівчата моделюють ухвалення рішень в Альянсі. Так розвивають особисті лідерські навички та діляться одне з одним уже набутим досвідом.

Школярі в Альянсі

У Норфолку, що в американському штаті Вірджинія, сотні учнів середніх шкіл з усіх країн-членів НАТО намагаються відтворити модель управління. Діти вирішують, як дати відсіч реальним загрозам, яким сьогодні протистоїть Альянс.



Школярі вирішують реальні загрози світу у Віржинії / Скриншот з відео

Офіцери НАТО всіляко допомагають школярам: розповідають про національні особливості кожної з країн Альянсу та про наявні військові ресурси. Школярі, які найоригінальніше розв'яжуть проблему, отримають грант на навчання в обраному ними університеті.

Підготовка військових

Гарантувати мир у світі неможливо без гідної підготовки військових. Тож у НАТО започаткували цілу низку програм для навчання та підвищення кваліфікації армійців.

У таких ініціативах бере участь і Україна. Ще у 2014 році наша держава розпочала співпрацю з НАТО за програмою DEEP – вдосконалення військової освіти. Завдяки проєкту, студенти українських військових університетів можуть опанувати курси лідерства, психологічної підготовки, вивчати іноземні мови та розвивати навички управління.



Представники НАТО відвідують українські військові заклади / Скриншот з відео

Навчання відбувається за стандартами НАТО. У програмі — 4 рівні підготовки:

базовий,

середній,

підвищений,

вищий.

Застосовують і метод комп'ютерного симулювання. Крім того, представники Альянсу регулярно відвідують українські військові навчальні заклади й діляться власним досвідом із нашими армійцями.

НАТО допомагає всім країнам-партнерам підвищити якість військової освіти. На території держав Альянсу створені спеціальні навчальні центри. Кожен має свою спеціалізацію: від підвищення сумісності між військами до боротьби проти тероризму.



Навчальні центри НАТО / Скриншот з відео

Центри влаштовують семінари та круглі столи для обговорення нагальних проблем безпеки, запроваджують стажування та навчальні курси, зокрема і для українських військових.

Співпраця з Україною в галузі освіти

Ще один важливий напрям співпраці НАТО та України в галузі освіти – програма професійної підготовки, яку започаткували у 2005 році. Завдяки цьому проєкту можуть покращити професійні навички цивільні працівники галузі безпеки й оборони. У межах програми – тренінги, орієнтовані на підтримку реформ на шляху до стандартів Альянсу, навчання лідерству та ухваленню рішень.

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Окрім забезпечення колективної оборони, НАТО – це ще і глобальний форум для спілкування та культурного обміну між країнами, підвищення знань не лише військових, а й цивільних. А каталізатором важливих змін у світі є молодь. Що більше майбутні лідери знають про проблеми безпеки сьогодні, то більше мають можливостей змінити своє життя і країну вже завтра.

Більше – дивіться у програмі.