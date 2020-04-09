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      Наймасштабніші маневри НАТО: як відбувалися навчання під керівництвом США

      Фактор безпеки - Читать новость на русском

      Ще у лютому стартували навчання НАТО "Defender Europe 2020". В межах маневрів – найбільше за останні 25 років перекидання військ США на материкову Європу. Активна фаза мала розпочатися у квітні 2020 року. Відзначимо, що окремі елементи навчання розробляли з урахуванням бойових дій на Сході України.

      Проте, через всесвітню пандемію їх формат довелося переглянути. Але маневри не скасували! Ба більше – частину запланованих заходів таки вдалося відпрацювати.

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      У німецькому порту Бремергафен вивантажується важка бронетехніка. Після десятиденного переходу з Джорджії на берег сходять танки, самохідні гаубиці, армійські позашляховики та бульдозери. Ця бойова техніка належить солдатам другої бригадної армії третьої піхотної дивізії США.


      Техніка / Скриншот з відео

      "Виглядає масштабно, але це лише частина техніки, яка братиме участь у європейських навчаннях. Ми прибули майже повним складом бригади: бойові машини, персонал та обладнання", – розповів командир 2-ї бригадної армії ЗС США Скотт О'Нілл.


      Скотт О'Ніл / Скриншот з відео

      Тим часом в аеропорту Нюрнберга приземлився літак. З облавку зійшло 200 солдат. Це армійці зі складу Першої кавалерійської дивізії – однієї з шести важких в американських збройних силах. Військові залишили пункти дислокації на базі "Форт гуд" у штаті Техас. І подолали понад 8 тисяч кілометрів над Атлантикою.

      "Прибуття сюди 1-ї кавалерійської дивізії з "Форт Гуд" для навчань "Defender Europe 2020" – це демонстрація нашої солідарності з друзями та союзниками в Європі. Це можливість передислокації великих формувань для спільних тренувань", – пояснив командувач командування з підготовки Кристофер Норрі.


      Кристофер Норрі (праворуч) / Скриншот з відео

      До Німеччини американські військові прибули, аби взяти участь у навчаннях "Defender Europe 2020". Це наймасштабніші маневри НАТО за останні чверть століття і проходять вони під керівництвом США.

      Німеччина – головний логістичний центр та один з ключових майданчиків для тренувань. Лише зі Сполучених Штатів Америки до Європи прибули двадцять тисяч військовослужбовців. На континент вони дісталися кораблями та літаками.


      Делегація / Скриншот з відео

      Для зустрічі такої потужної делегації з-за океану європейські союзники по НАТО підготували чотирнадцять портів та аеродромів на території Нідерландів, Бельгії, Франції і Німеччини. Потому сили перекидають до Польщі та країн Балтії.

      Німеччина в ході навчань виконує дві функції. Ми тренуємося з військами союзників на кількох майданчиках в Європі. А також саме ми забезпечуємо логістику військ, – командувач об’єднаних сил забезпечення ЗС ФРН Мартін Шеллейс.

      Мета навчань "Defender Europe 2020"  – продемонструвати готовність США і НАТО загалом захищати і підтримувати європейських союзників. Американські військові відпрацьовують швидке перекидання військ через Атлантичний океан.

      У сценарії навчань також – відточити нові стратегії ведення бою. Адже нові загрози й виклики потребують адекватної відповіді.

      Це не лише прояв солідарності і найбільша передислокація військ за 25 років. Це також жест підтримки від європейських союзників та Німеччини. Адже наше головне завдання – колективна оборона,
      – заявив командувач об’єднаних сил забезпечення ЗС ФРН Мартін Шеллейс.

      Масштаби "Defender Europe 2020" – вражають. До участі в них залучили тридцять сім тисяч військовослужбовців з вісімнадцяти країн. Це сімнадцять держав НАТО і Грузія – країна-партнер Альянсу.

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      Більше половини особового складу – двадцять тисяч – армійці Збройних сил США. Другий за розміром контингент – близько двох тисяч бійців – виставила Польща.

      Такі навчання – звичайно ж, і перевірка для техніки. Армійські бронетанкові бригади зі штатів Техас і Джорджія привезли із собою близько тринадцяти тисяч одиниць військової техніки і спорядження. Це, зокрема, танки "Abrams", самохідні гаубиці М109 "Paladin" та інші бойові машини.

      Більше – дивіться у програмі.

      Автор: Кароліна Король
      Теги: Новини США Новини Польщі НАТО Зброя Фактор безпеки
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