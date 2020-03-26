Справжній жах для контрабандистів: фото та відео з пекельного навчання ДОЗОРу

10-й окремий загін оперативного реагування (ДОЗОР) – це справжній жах для порушників кордону. Їхнє завдання – найскладніші та найнебезпечніші. Виснажливі тренування, стрільби і вдосконалення бойових навичок для них – це звичні будні, а крім тіла вони гартують психологічну стійкість.

Для чого прикордонникам така підготовка? Вони ж наче паспорти перевіряють і шукають контрабандні цигарки. Річ у тім, що ДОЗОР – не звичайний підрозділ.

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"Нас використовують там, де не можуть справитись звичайні прикордонники", – пояснив боєць ДОЗОРУ.

Спочатку бійців готували до силових операцій проти криміналітету: торговців людьми, зброєю, наркотиками. Та у 2014 році виклики прикордонній безпеці України радикально змінилися.

"Ми були повністю перекваліфіковані на виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції", – зазначив начальник ДОЗОРу Максим Балагура.



ДОЗОР / Скриншот з відео

Майже усі бійці ДОЗОРу – учасники найгарячіших бойових дій на Донбасі. Проте ДОЗОРівці не припиняють покращувати свої навики. У них за плечима вже не один курс бойової підготовки. Зокрема, під керівництвом американських інструкторів.

Навчання з американським спецназом "Бортек"

США активно допомагають Україні вдосконалювати Збройні сили та інші військові формування. На запрошення української сторони із пустельного Техасу на лісисту Київщину прибули фахівці з прикордонного спецназу "Бортек".

Вони справжній кошмар для нелегалів і контрабандистів на кордоні США з Мексикою. Також "бортеківці" мають досвід участі у операції "Свобода Іраку".

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Курс підготовки бійця "Бортек" надзвичайно важкий фізично та психологічно. Він включає багато елементів від вогневої і фізичної до аеромобільної підготовки. Ці кремезні бійці привезли свій досвід в Україну, аби адаптувати його до тутешніх реалій.



"Бортек" проводить навчання для ДОЗОРу / Скриншот з відео

Під час проходження курсу перевіряється не лише витривалість та фізична підготовленість, але й моральна стійкість, інтелект і вміння працювати в команді.



ДОЗОРу пройшов

Для ретельного відбору американські фахівці розробили спеціальну тренінгову програму. Безжальний інструмент селекції охочих одягнути шеврон ДОЗОРу.

Пекельні завдання

Асортимент завдань, що тестують тіло та дух кандидатів, спочатку має вигляд нездійсненної місії. Проте, виявляється, що мотивована людина, здатна на більше, ніж може очікувати.

Щоденний біг, стрибки, відтискання та повзання в багнюці.

Годинне долання карколомних смуг перешкод.

Проходження 50-кілометрові марш-кидки, а після цього під дощем штовханя бронемобіль.

Півгодине тримання на воді.

Усе це не суперменівські плани на тиждень, а просто декілька найменувань із пекельного меню курсу підготовки.

Нагорода для українських спецпризначенців

Кандидати у ДОЗОР, котрі пройшли селекцію, отримали з рук американських колег вистраждані сертифікати інструкторів. Це своєрідний мандат, що дає їм право самим проводити відбір кандидатів. І якщо новоспеченим ДОЗОРівцям здається, що пекельні навантаження вже позаду, то ейфорія швидко розвіється. Аби залишатися в елітному строю їм доведеться постійно підтверджувати профпридатність.



Сертифікат від американських колег / Скриншот з відео

Робота спецпризначенців у зелених беретах– не з легких. Працюють у форматі non-stop: є завдання – виконуй, нема – тренуйся: тир, полігон, спортзал.

"Ми проводимо безліч операцій по затриманню порушників кордону, так і інших порушників законодавства України", – пояснив начальник ДОЗОРу Максим Балагура.

Досягнення ДОЗОРу

ДОЗОР надалі розвиває можливості. Зокрема, нещодавно в ДОЗОРі з'явилися штурмові кінологічні групи. Також хлопці опанували і патрульні катери SAFE BOAT. Такими плав засобами озброєні берегова охорона та військово-морські сили США. Легкі, маневрені, економічні. Вони відмінно підходять для завдань, покладених на ДОЗОРівців.

Ми багато інвестували у тренування, підготовку, спорядження та інфраструктуру загону,

– сказав керівниця відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Стефані Холмс.

Свіжий приклад – зведення модульного містечка. Незабаром воно стане місцем постійного перебування бійців ДОЗОРу. Три модулі, чотири офісних приміщення, чотири спальних приміщення, кімната із душовими кабінами, санітарний вузол і навіть власна пральня. Усі умови, аби відновитися після виконаного завдання, чи тренування.



Модульне містечко для ДОЗОРу / Скриншот з відео

Адже виклики, котрі нависли над українським кордоном вимагають рішучих ударів у відповідь. І бійцям ДОЗОРУ є чим відповісти.