Настоящий кошмар для контрабандистов: фото и видео со сногшибательного обучения ДОЗОРа
10-й отдельный отряд оперативного реагирования (ДОЗОР) – это настоящий кошмар для нарушителей границы. Их задачи – самые сложные и опасные. Изнурительные тренировки, стрельбы и совершенствование боевых навыков – их привычные будни, а кроме тела они закаляют психологическую устойчивость.
Для чего пограничникам такая подготовка? Они же вроде как паспорта проверяют и ищут контрабандные сигареты. Дело в том, что ДОЗОР – не обычное подразделение.
К слову Как остановить Россию: мировые эксперты поделились опытом с Украиной
"Нас используют там, где не могут справиться обычные пограничники", – пояснил боец ДОЗОРа.
Сначала бойцов готовили к силовым операциям против криминалитета: торговцев людьми, оружием, наркотиками. Но в 2014 году вызовы пограничной безопасности Украины радикально изменились.
"Мы были полностью переквалифицированы на выполнение боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции", – отметил начальник дозора Максим Балагура.
ДОЗОР / Скриншот из видео
Почти все бойцы ДОЗОРа – участники горячих боевых действий на Донбассе. Однако ДОЗОРовцы не прекращают улучшать свои навыки. У них за плечами уже не один курс боевой подготовки. В частности, под руководством американских инструкторов.
Обучение с американским спецназом "Бортэк"
США активно помогают Украине совершенствовать Вооруженные силы и другие военные формирования. По приглашению украинской стороны с пустынного Техаса на лесистую Киевщину прибыли специалисты из пограничного спецназа "Бортэк".
Они – настоящий кошмар для нелегалов и контрабандистов на границе США с Мексикой. Также "бортэковцы" имеют опыт участия в операции "Свобода Ирака".
Обратите внимание Как внедряются стандарты НАТО в Нацгвардии Украины: потрясающие фото и видео
Курс подготовки бойца "Бортэк" чрезвычайно тяжелый физически и психологически. Он включает много элементов от огневой и физической до аэромобильной подготовки. Эти крепкие бойцы привезли свой опыт в Украину, чтобы адаптировать его к здешним реалиям.
"Бортэк" проводит обучение для дозора / Скриншот из видео
Во время прохождения курса проверяется не только выносливость и физическая подготовленность, но и моральная устойчивость, интеллект и умение работать в команде.
ДОЗОР прошел
Для тщательного отбора американские специалисты разработали специальную тренинговую программу. Безжалостный инструмент селекции желающих надеть шеврон ДОЗОРа.
Адские задания
Ассортимент задач, которые тестируют тело и дух кандидатов, сначала выглядит невыполнимой миссией. Однако, оказывается, что мотивированный человек способен на большее, чем может ожидать.
- Ежедневный бег, прыжки, отжимания и ползания в грязи.
- Часовое преодоление сногсшибательных полос препятствий.
- Прохождение 50-километровых марш-бросков, а затем под дождем толкание бронемобиля.
- Полчаса удерживания на воде.
Все это не суперменовские планы на неделю, а просто несколько наименований из адского меню курса подготовки.
Награда для украинских спецназовцев
Кандидаты в ДОЗОР, которые прошли селекцию, получили из рук американских коллег выстраданные сертификаты инструкторов. Это своеобразный мандат, что дает им право самим проводить отбор кандидатов. И если новоиспеченным ДОЗОРовцам кажется, что адские нагрузки уже позади, то эйфория быстро развеется. Чтобы оставаться в элитном строю, им придется постоянно подтверждать профпригодность.
Сертификат от американских коллег / Скриншот из видео
Работа спецназовцев в зеленых беретах – не из легких. Работают в формате non-stop: есть задача – выполняй, нет – тренируйся: тир, полигон, спортзал.
"Мы проводим множество операций по задержанию как нарушителей границы, так и других нарушителей законодательства Украины", – пояснил начальник дозора Максим Балагура.
Достижения ДОЗОРа
ДОЗОР и дальше развивает возможности. В частности, недавно в дозоре появились штурмовые кинологические группы. Также ребята освоили и патрульные катера SAFE BOAT. Такими плавсредствами вооружены береговая охрана и военно-морские силы США. Легкие, маневренные, экономические. Они отлично подходят для задач, возложенных на ДОЗОРовцев.
Мы много инвестировали в тренировки, подготовку, снаряжение и инфраструктуру отряда,
– сказал руководитель отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Стефани Холмс.
Свежий пример – возведение модульного городка. Вскоре оно станет местом постоянного пребывания бойцов ДОЗОРа. Три модуля, четыре офисных помещения, четыре спальных помещения, комната с душевыми кабинами, санитарный узел и даже собственная прачечная. Все условия, чтобы восстановиться после выполненного задания или тренировки.
Модульный городок для ДОЗОРа / Скриншот с видео
Ведь вызовы, которые нависли над украинской границей, требуют решительных ответных ударов. И бойцам ДОЗОРа есть чем ответить.