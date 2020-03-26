18:38
26 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Настоящий кошмар для контрабандистов: фото и видео со сногшибательного обучения ДОЗОРа

      Фактор безопасности - Читати новину українською

      10-й отдельный отряд оперативного реагирования (ДОЗОР) – это настоящий кошмар для нарушителей границы. Их задачи – самые сложные и опасные. Изнурительные тренировки, стрельбы и совершенствование боевых навыков – их привычные будни, а кроме тела они закаляют психологическую устойчивость.

      Для чего пограничникам такая подготовка? Они же вроде как паспорта проверяют и ищут контрабандные сигареты. Дело в том, что ДОЗОР – не обычное подразделение.

      К слову Как остановить Россию: мировые эксперты поделились опытом с Украиной

      "Нас используют там, где не могут справиться обычные пограничники", – пояснил боец ​​ДОЗОРа.

      Сначала бойцов готовили к силовым операциям против криминалитета: торговцев людьми, оружием, наркотиками. Но в 2014 году вызовы пограничной безопасности Украины радикально изменились.

      "Мы были полностью переквалифицированы на выполнение боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции", – отметил начальник дозора Максим Балагура.


      ДОЗОР / Скриншот из видео

      Почти все бойцы ДОЗОРа – участники горячих боевых действий на Донбассе. Однако ДОЗОРовцы не прекращают улучшать свои навыки. У них за плечами уже не один курс боевой подготовки. В частности, под руководством американских инструкторов.

      Обучение с американским спецназом "Бортэк"

      США активно помогают Украине совершенствовать Вооруженные силы и другие военные формирования. По приглашению украинской стороны с пустынного Техаса на лесистую Киевщину прибыли специалисты из пограничного спецназа "Бортэк".

      Они – настоящий кошмар для нелегалов и контрабандистов на границе США с Мексикой. Также "бортэковцы" имеют опыт участия в операции "Свобода Ирака".

      Обратите внимание Как внедряются стандарты НАТО в Нацгвардии Украины: потрясающие фото и видео

      Курс подготовки бойца "Бортэк" чрезвычайно тяжелый физически и психологически. Он включает много элементов от огневой и физической до аэромобильной подготовки. Эти крепкие бойцы привезли свой опыт в Украину, чтобы адаптировать его к здешним реалиям.


      "Бортэк" проводит обучение для дозора / Скриншот из видео

      Во время прохождения курса проверяется не только выносливость и физическая подготовленность, но и моральная устойчивость, интеллект и умение работать в команде.


      ДОЗОР прошел 

      Для тщательного отбора американские специалисты разработали специальную тренинговую программу. Безжалостный инструмент селекции желающих надеть шеврон ДОЗОРа.

      Адские задания

      Ассортимент задач, которые тестируют тело и дух кандидатов, сначала выглядит невыполнимой миссией. Однако, оказывается, что мотивированный человек способен на большее, чем может ожидать.

      • Ежедневный бег, прыжки, отжимания и ползания в грязи.
      • Часовое преодоление сногсшибательных полос препятствий.
      • Прохождение 50-километровых марш-бросков, а затем под дождем толкание бронемобиля.
      • Полчаса удерживания на воде.

      Все это не суперменовские планы на неделю, а просто несколько наименований из адского меню курса подготовки.

      Награда для украинских спецназовцев

      Кандидаты в ДОЗОР, которые прошли селекцию, получили из рук американских коллег выстраданные сертификаты инструкторов. Это своеобразный мандат, что дает им право самим проводить отбор кандидатов. И если новоиспеченным ДОЗОРовцам кажется, что адские нагрузки уже позади, то эйфория быстро развеется. Чтобы оставаться в элитном строю, им придется постоянно подтверждать профпригодность.


      Сертификат от американских коллег / Скриншот из видео

      Работа спецназовцев в зеленых беретах – не из легких. Работают в формате non-stop: есть задача – выполняй, нет – тренируйся: тир, полигон, спортзал.

      "Мы проводим множество операций по задержанию как нарушителей границы, так и других нарушителей законодательства Украины", – пояснил начальник дозора Максим Балагура.

      Достижения ДОЗОРа

      ДОЗОР и дальше развивает возможности. В частности, недавно в дозоре появились штурмовые кинологические группы. Также ребята освоили и патрульные катера SAFE BOAT. Такими плавсредствами вооружены береговая охрана и военно-морские силы США. Легкие, маневренные, экономические. Они отлично подходят для задач, возложенных на ДОЗОРовцев.

      Мы много инвестировали в тренировки, подготовку, снаряжение и инфраструктуру отряда,
      – сказал руководитель отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Стефани Холмс.

      Свежий пример – возведение модульного городка. Вскоре оно станет местом постоянного пребывания бойцов ДОЗОРа. Три модуля, четыре офисных помещения, четыре спальных помещения, комната с душевыми кабинами, санитарный узел и даже собственная прачечная. Все условия, чтобы восстановиться после выполненного задания или тренировки.


      Модульный городок для ДОЗОРа / Скриншот с видео

      Ведь вызовы, которые нависли над украинской границей, требуют решительных ответных ударов. И бойцам ДОЗОРа есть чем ответить.

      Коронавирус в России: количество больных резко возросло
      сегодня
      Автор: Каролина Король
      Теги: Новости Украины Новости США Госпогранслужба Фактор безопасности
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:35 Падение рынка недвижимости: чего ожидать в условиях финансового кризиса
      Юлія Поскробок
      сегодня , 17:01 Карантин в Украине продлится до 24 апреля Кабмин объяснил, что можно делать, а что – запрещено
      Наталя Боднар
      сегодня , 10:30 Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики
      сегодня , 13:57 Когда закончится карантин: концерты, которые мы ждем
      Ліза Астахова
      сегодня , 17:00 "Консультативный совет" с ОРДЛО: почему это угроза для суверенитета Украины
      Юрій Шуліпа
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук