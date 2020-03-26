Настоящий кошмар для контрабандистов: фото и видео со сногшибательного обучения ДОЗОРа

10-й отдельный отряд оперативного реагирования (ДОЗОР) – это настоящий кошмар для нарушителей границы. Их задачи – самые сложные и опасные. Изнурительные тренировки, стрельбы и совершенствование боевых навыков – их привычные будни, а кроме тела они закаляют психологическую устойчивость.

Для чего пограничникам такая подготовка? Они же вроде как паспорта проверяют и ищут контрабандные сигареты. Дело в том, что ДОЗОР – не обычное подразделение.

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"Нас используют там, где не могут справиться обычные пограничники", – пояснил боец ​​ДОЗОРа.

Сначала бойцов готовили к силовым операциям против криминалитета: торговцев людьми, оружием, наркотиками. Но в 2014 году вызовы пограничной безопасности Украины радикально изменились.

"Мы были полностью переквалифицированы на выполнение боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции", – отметил начальник дозора Максим Балагура.



ДОЗОР / Скриншот из видео

Почти все бойцы ДОЗОРа – участники горячих боевых действий на Донбассе. Однако ДОЗОРовцы не прекращают улучшать свои навыки. У них за плечами уже не один курс боевой подготовки. В частности, под руководством американских инструкторов.

Обучение с американским спецназом "Бортэк"

США активно помогают Украине совершенствовать Вооруженные силы и другие военные формирования. По приглашению украинской стороны с пустынного Техаса на лесистую Киевщину прибыли специалисты из пограничного спецназа "Бортэк".

Они – настоящий кошмар для нелегалов и контрабандистов на границе США с Мексикой. Также "бортэковцы" имеют опыт участия в операции "Свобода Ирака".

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Курс подготовки бойца "Бортэк" чрезвычайно тяжелый физически и психологически. Он включает много элементов от огневой и физической до аэромобильной подготовки. Эти крепкие бойцы привезли свой опыт в Украину, чтобы адаптировать его к здешним реалиям.



"Бортэк" проводит обучение для дозора / Скриншот из видео

Во время прохождения курса проверяется не только выносливость и физическая подготовленность, но и моральная устойчивость, интеллект и умение работать в команде.



ДОЗОР прошел

Для тщательного отбора американские специалисты разработали специальную тренинговую программу. Безжалостный инструмент селекции желающих надеть шеврон ДОЗОРа.

Адские задания

Ассортимент задач, которые тестируют тело и дух кандидатов, сначала выглядит невыполнимой миссией. Однако, оказывается, что мотивированный человек способен на большее, чем может ожидать.

Ежедневный бег, прыжки, отжимания и ползания в грязи.

Часовое преодоление сногсшибательных полос препятствий.

Прохождение 50-километровых марш-бросков, а затем под дождем толкание бронемобиля.

Полчаса удерживания на воде.

Все это не суперменовские планы на неделю, а просто несколько наименований из адского меню курса подготовки.

Награда для украинских спецназовцев

Кандидаты в ДОЗОР, которые прошли селекцию, получили из рук американских коллег выстраданные сертификаты инструкторов. Это своеобразный мандат, что дает им право самим проводить отбор кандидатов. И если новоиспеченным ДОЗОРовцам кажется, что адские нагрузки уже позади, то эйфория быстро развеется. Чтобы оставаться в элитном строю, им придется постоянно подтверждать профпригодность.



Сертификат от американских коллег / Скриншот из видео

Работа спецназовцев в зеленых беретах – не из легких. Работают в формате non-stop: есть задача – выполняй, нет – тренируйся: тир, полигон, спортзал.

"Мы проводим множество операций по задержанию как нарушителей границы, так и других нарушителей законодательства Украины", – пояснил начальник дозора Максим Балагура.

Достижения ДОЗОРа

ДОЗОР и дальше развивает возможности. В частности, недавно в дозоре появились штурмовые кинологические группы. Также ребята освоили и патрульные катера SAFE BOAT. Такими плавсредствами вооружены береговая охрана и военно-морские силы США. Легкие, маневренные, экономические. Они отлично подходят для задач, возложенных на ДОЗОРовцев.

Мы много инвестировали в тренировки, подготовку, снаряжение и инфраструктуру отряда,

– сказал руководитель отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Стефани Холмс.

Свежий пример – возведение модульного городка. Вскоре оно станет местом постоянного пребывания бойцов ДОЗОРа. Три модуля, четыре офисных помещения, четыре спальных помещения, комната с душевыми кабинами, санитарный узел и даже собственная прачечная. Все условия, чтобы восстановиться после выполненного задания или тренировки.



Модульный городок для ДОЗОРа / Скриншот с видео

Ведь вызовы, которые нависли над украинской границей, требуют решительных ответных ударов. И бойцам ДОЗОРа есть чем ответить.