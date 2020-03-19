Как внедряются стандарты НАТО в Нацгвардии Украины: потрясающие фото и видео

Для военных стандарты НАТО – это своеобразный путеводитель для формирования общих взглядов и действий с партнерами Альянса. И речь не только об изменении структуры определенного подразделения или его функционала, а о том, как будут действовать и понимать военные друг друга на поле боя. Как внедряются эти стандарты в Нацгвардии Украины – читайте в материале 24 канала.

Стандарты НАТО – понятие, которое мало о чем говорит рядовому украинцу. Однако их содержание – очень важно, ведь касается стандартов демократии, верховенства права, эффективного управления, а также приверженности демократическому надзору за учреждениями сектора безопасности и обороны.

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Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Задачей гвардейцев было отразить наступление противника. Враг хоть и условный, но все выглядело реалистично.

По легенде учений военные отрабатывали действия в обороне. Они должны были укрепить позиции и отразить наступление противника. Нацгвардейцы отрабатывали слаженность действий на поле боя и искали выход из внештатных ситуаций. Поставленные задачи выполняли на бронетехнике, проводили учебные стрельбы.



Военнослужащие учились быстро реагировать на различные ситуации в бою / Скриншот с видео

Бойцов учили противодействовать снайперским группам и реагировать силами подразделения на огневой контакт. По словам нацгвардейцев, нагрузка была безумная, впрочем никто не жаловался.

Теории – минимум, постоянный полигон. Передвижения тактическими группами – то, что нужно для разведки. Все то, что нужно для боя,

– рассказал военнослужащий бригады быстрого реагирования НГУ Владислав Компаниец.

По словам командования бригады, где служит Владислав, тренировочный процесс осуществляется по образцу Вооруженных сил НАТО. Это приближает военное формирование к стандартам Североатлантического Альянса. На сегодня их существует более 1 тысячи от калибров стрелкового оружия и тактики боя до психологической подготовки военных.

В Нацгвардии отметили, что не копируют систему подготовки НАТО, а только берут лучшее из опыта стран Альянса.

Стандарты НАТО в военной сфере созданы для того, чтобы любая армия Североатлантического Альянса могла действовать в сфере совместных вооруженных группировок. Общаться военным, оперативным языком, это оформление оперативно боевых документов, принятие решений, отдача приказов и т.д.,

– отметил командир бригады быстрого реагирования Иван Миропольский.

По мнению военного, для эффективного внедрения стандартов НАТО необходимо изменить главный документ, с которым живут военные – устав ВСУ Украины.

Бригаду быстрого реагирования создали в 2015 году в рамках экспериментальной программы на основе стандартов НАТО. Главной целью было создать современное, оснащенное качественным оружием подразделение.

Я считаю, что нам удалось перейти от тех пережитков советских стандартов в контексте оперативного планирования, принятия решений. То есть, именно по стандартам стран Североатлантического Альянса,

– отметил Иван Миропольский.

В 2016 году бригада прошла серьезное испытание в ходе международных учений с участием стран НАТО – "Репид Трайдент – 2016". Большинство офицеров бригады к тому времени уже имели боевой опыт участия в АТО. Профессиональные действия подразделений, грамотное использование техники и вооружения – все это получило высокую оценку от партнеров из стран Альянса.

Что известно о "Репид Трайдент"?Это военные учения, которые ежегодно проходят в Украине, преимущественно на местности Яворивского военного полигона, с 2006 года в рамках программы "Партнерство ради мира" с участием военнослужащих стран НАТО.



В учениях "Репид Трайдент" принимают участие более 1 тысячи военнослужащих из разных стран мира. За это время, кроме украинских военных, к учениям были привлечены солдаты и офицеры из США, Канады, Великобритании, Болгарии, Литвы, Турции, Румынии, Грузии, Молдовы, Польши, Норвегии, Швеции, Дании.

Структура и управление бригады быстрого реагирования построены по принципу воинских подразделений стран-членов Альянса. Создан мобильный штаб, что за считанные минуты принимает решения. Также внедрена новая система логистики. Упрощенная система согласования действий между руководством и личным составом.

Во время подготовки военнослужащих, главным образом, сосредотачиваются на обеспечении практической составляющей занятий.

Мы учим солдата тому, что необходимо для него на войне. Мы делаем выводы и анализируем выполнения боевых задач и отрабатываем эти вещи непосредственно на полигоне в периоды восстановления, в периоды боевых согласий,

– рассказал командир бригады быстрого реагирования Иван Миропольский.



Нацгвардейцы отрабатывали точность стрельбы из различных видов оружия / Скриншот из видео

Международный центр в поселке Старое был создан в 2017 году для совершенствования подготовки подразделений Нацгвардии Украины. Здесь есть все необходимые комплексы для тренировок личного состава. Обучение гвардейцы проходят как коллективно, так и индивидуально.

Молодых гвардейцев тренируют опытные инструкторы. Все без исключения наставники – с боевым опытом. Кроме того, они прошли подготовку у ведущих специалистов НАТО.

Они прошли подготовку у наших зарубежных партнеров, и уже этот опыт передают нашим инструкторам, и нашим воинам. Они работают по SOP, которые были разработаны для Нацгвардии, для нашего подразделения, и уже потом в боевых условиях это обкатывают на практике,

– отметил пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Андрей Кулиш.

На корпусе одного из БТР размещена наклейка с военных учений "Репид Трайдент-2018". Однако настоящее испытание машина прошла на Востоке Украины, спасая жизнь не одному бойцу бригады. Сегодня БТР перевозит гвардейцев только в тренировочных целях.



Военные на практике изучают десантирование с боевой машины / Скриншот из видео

По словам гвардейцев, трудно предсказать, как бойцы будут вести себя во время боя. Поэтому психологической поддержке личного состава уделяют особое внимание. В составе Центра функционирует новейший психотренинговый городок. Его создали с учетом опыта стран НАТО.

Специалисты психологической службы Нацгвардии осуществляют подготовку подразделений к выполнению задач по назначению, проводят эмоциональную разрядку военнослужащих, подготовку по курсу лидерства и тренинги по сплочению воинских коллективов.

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Слабым звеном, по словам военных, остается техническое оснащение учебного центра. Командир бригады Иван Миропольский откровенно рассказал, что не против оборудовать полигон современными имитационными средствами, чтобы подготовка гвардейцев происходила более качественно.

Я хотел бы видеть, например, "Килерхауз", такой, как в Германии. Впрочем пока приходится делать своими силами – используем старую автомобильную резину, песок, бетонные столбы и другое,

– отметил Иван Миропольский.

Гвардейцы шуткой отметили, что отсутствие необходимого оборудования приходится компенсировать самоотдачей и изобретательностью. Во время занятий инструкторы моделируют все более сложные ситуации, в которых приходится действовать бойцам.



Бойцы четко выполняли поставленные задачи / Скриншот из видео

Несмотря на имеющиеся трудности в обеспечении, без внимания партнеров военные не остаются. Представители НАТО изучают потребности военных и охотно откликаются на запросы своих коллег. Партнерская поддержка – очень важна. Особенно, когда Украина противостоит такому коварному врагу на Востоке.

Неудивительно, что география международного сотрудничества довольно широка. Нацгвардия Украины активно сотрудничает с Национальной гвардией штата Калифорния, Вооруженными силами Канады и Польши, войсками карабинеров Италии, жандармерией Румынии, Франции и Турции.

Мы очень благодарны представителям стран НАТО. Стараемся участвовать во всех учениях, ведь это приносит очень много пользы,

– сообщил командующий Нацгвардии Украины Николай Балан.

В Нацгвардии Украины введена устойчивая система управления подразделениями по стандартам НАТО. В воинских частях развернуты профессиональные сержантский и офицерский корпусы. Национальная гвардия Украины перешла на условные знаки Североатлантического Альянса.

Мы уже определились с единым подходом по технике, по вооружению и теперь только выбираем, изучаем, советуемся, в том числе и с зарубежными партнерами, чтобы мы могли взаимодействовать как на учениях, так и при практических действиях,

– рассказал Николай Балан.

В 2019 году состоялась выставка "Оружие и безопасность". Командующий Нацгвардии Украины внимательно знакомился с образцами вооружения и техники, которые Нацгвардия планировала взять на вооружение.



Военная выставка "Оружие и безопасность" / Скриншот с видео

Впрочем, по словам Николая Балана, настоящая ценность и высокий стандарт службы – это человек. Он добавил, что необходимо заботиться о военном, о его безопасности, тогда он будет качественно выполнять задания.

За почти 6 лет своего существования Национальная гвардия Украины преодолела тернистый путь становления и развития. Внедряя стандарты Североатлантического альянса, она пытается стать современным военным формированием.