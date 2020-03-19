Як впроваджуються стандарти НАТО в Нацгвардії України: приголомшливі фото та відео

Для військових стандарти НАТО – це своєрідний дороговказ для формування спільних поглядів та дій з партнерами країн Альянсу. І мова не лише про зміну структури певного підрозділу або його функціоналу, а про те, як діятимуть і розумітимуть військові один одного на полі бою. Як впроваджуються ці стандарти у Нацгвардії України – читайте в матеріалі 24 каналу.

Стандарти НАТО – поняття, яке мало про що говорить пересічному українцю. Однак їхній зміст – дуже важливий, адже стосується стандартів демократії, верховенства права, ефективного врядування, а також прихильності демократичному нагляду за інституціями сектору безпеки й оборони.

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Бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії. Завданням гвардійців було відбити наступ противника. Ворог хоч і умовний, але все виглядало реалістично.

За легендою навчань військові відпрацьовували дії в обороні. Вони мали зміцнити позиції і відбити наступ противника. Нацгвардійці відпрацьовували злагодженість дій на полі бою і шукали вихід з позаштатних ситуацій. Поставлені завдання виконували на бронетехніці, проводили навчальні стрільби.



Військовослужбовці навчалися швидко реагувати на різні ситуації в бою / Скріншот з відео

Бійців навчали протидіяти снайперським групам та реагувати силами підрозділу на вогневий контакт. За словами нацгвардійців, навантаження було шалене, втім ніхто не скаржився.

Теорії – мінімум, постійний полігон. Пересування тактичними групами – те, що потрібно, для розвідки. Все те, що потрібно для бою,

– розповів військовослужбовець бригади швидкого реагування НГУ Владислав Компанієць.

За словами командування бригади, де служить Владислав, тренувальний процес здійснюється за зразком Збройних сил НАТО. Це наближує військове формування до стандартів Північноатлантичного Альянсу. На сьогодні їх існує понад 1000: від калібрів стрілецької зброї і тактики бою до психологічної підготовки військових.

У Нацгвардії наголосили, що не копіюють систему підготовки НАТО, а лише беруть найкраще з досвіду країн Альянсу.

Стандарти НАТО у військовій сфері створені для того, щоб будь-яка армія Північноатлантичного Альянсу могла діяти у сфері спільних збройних угруповувань. Спілкуватися військовою, оперативною мовою, це оформлення оперативно бойових документів, прийняття рішень, віддання наказів і так далі,

– зазначив командир бригади швидкого реагування Іван Миропольський.

На думку військового, для ефективного впровадження стандартів НАТО необхідно змінити головний документ, з яким живуть військові – статут ЗСУ України.

Бригаду швидкого реагування створили в 2015 році в рамках експериментальної програми на основі стандартів НАТО. Головною метою було створити сучасний, оснащений якісною зброєю підрозділ.

Я вважаю, що нам вдалося перейти від тих пережитків радянських стандартів у контексті оперативного планування, прийняття рішень. Тобто, саме за стандартами країн Північноатлантичного Альянсу,

– наголосив Іван Миропольський.

У 2016 році бригада пройшла серйозне випробовування в ході міжнародних навчань за участю країн НАТО – "Репід Трайдент – 2016". Більшість офіцерів бригади на той час уже мали бойовий досвід участі в АТО. Професійні дії підрозділів, грамотне використання техніки і озброєння – все це отримало високу оцінку від партнерів з країн Альянсу.

Що відомо про "Репід Трайдент"?Це військові навчання, які щороку проходять в Україні, переважно на на території Яворівського військового полігону, з 2006 року в рамках програми "Партнерство заради миру" за участю військовослужбовців країн НАТО.



У навчанні "Репід Трайдент" беруть участь понад 1000 військовослужбовців з різних країн світу. За цей час, крім українських військових, до навчань були залучені солдати та офіцери зі США, Канади, Великої Британії, Болгарії, Литви, Туреччини, Румунії, Грузії, Молдови, Польщі, Норвегії, Швеції, Данії.

Структура та управління бригади швидкого реагування побудовані за принципом військових підрозділів країн-членів Альянсу. Створений мобільний штаб, що за лічені хвилини ухвалює рішення. Також впроваджена нова система логістики. Спрощена система узгодження дій між керівництвом та особовим складом.

Під час підготовки військовослужбовців, головним чином, зосереджуються на забезпеченні практичної складової занять.

Ми вчимо солдата тому, що необхідно для нього на війні. Ми робимо висновки й аналізуємо виконання бойових завдань і відпрацьовуємо ці речі безпосередньо на полігоні в періоди відновлення, в періоди бойових злагоджень,

– розповів командир бригади швидкого реагування Іван Миропольський



Нацгвардійці відпрацьовували точність стріляння з різних видів зброї / Скріншот з відео

Міжнародний центр у селищі Старе був створений 2017 року для вдосконалення підготовки підрозділів Нацгвардії України. Тут є усі необхідні комплекси для тренувань особового складу. Навчання гвардійці проходять як колективно, так й індивідуально.

Молодих гвардійців тренують досвідчені інструктори. Всі без винятку наставники – з бойовим досвідом. Крім того, вони пройшли підготовку у провідних фахівців НАТО.

Вони пройшли підготовку у наших закордонних партнерів, і вже цей досвід передають нашими інструкторам, і нашим воїнам. Вони працюють за SOP, які були розроблені для Нацгвардії, для нашого підрозділу, і вже потім в бойових умовах це обкатують на практиці,

– зазначив пресофіцер бригади швидкого реагування НГУ Андрій Куліш.

На корпусі одного з БТР розміщена наліпка з військових навчань "Репід Трайдент-2018". Проте справжнє випробовування машина пройшла на Сході України, врятувавши життя не одному бійцю бригади. Сьогодні БТР перевозить гвардійців лише у тренувальних цілях.



Військові на практиці вивчають десантування з бойової машини / Скріншот з відео

За словами гвардійців, важко передбачити, як бійці будуть поводитися під час бою. Відтак психологічній підтримці особового складу приділяють особливу увагу. У складі Центру функціонує новітнє психотренінгове містечко. Його створили з урахуванням досвіду країн НАТО.

Фахівці психологічної служби Нацгвардії здійснюють підготовку підрозділів до виконання завдань за призначенням, проводять емоційну розрядку військовослужбовців, підготовку за курсом лідерства та тренінги щодо згуртування військових колективів.

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Слабкою ланкою, за словами військових, залишається технічне оснащення навчального центру. Командир бригади Іван Миропольський відверто розповів, що не проти обладнати полігон сучасними імітаційними засобами, аби підготовка гвардійців відбувалася більш якісно.

Я хотів би бачити, наприклад, "Кілерхауз", такий, як у Німеччині. Втім поки що доводиться робити своїми силами – використовуємо стару автомобільну резину, пісок, бетонні стовпи і інше,

– зазначив Іван Миропольський.

Гвардійці жартом відзначили, що відсутність необхідного обладнання доводиться компенсувати самовіддачею та винахідливістю. Під час занять інструктори моделюють чимраз складніші ситуації, в яких доводиться діяти бійцям.



Бійці чітко виконували поставлені завдання / Скріншот з відео

Попри наявні труднощі у забезпеченні, без уваги партнерів військові не залишаються. Представники країн НАТО вивчають потреби військових, і охоче відгукуються на запити своїх колег. Партнерська підтримка – дуже важлива. Особливо, коли Україна протистоїть такому підступному ворогу на Сході.

Тож не дивно, що географія міжнародної співпраці доволі широка. Нацгвардія України активно співпрацює з Національною гвардією штату Каліфорнія, Збройними силами Канади та Польщі, військами карабінерів Італії, жандармерією Румунії, Франції та Туреччини.

Ми дуже вдячні представникам країн НАТО. Намагаємося брати участь у всіх навчаннях, адже це приносить дуже багато користі,

– повідомив командувач Нацгвардії України Микола Балан.

У Нацгвардії України запроваджено стійку систему управління підрозділами за стандартами НАТО. У військових частинах розгорнуті професійні сержантський та старшинський корпус. Національна гвардія України перейшла на умовні знаки Північноатлантичного Альянсу.

Ми вже визначились з єдиними підходами щодо техніки, щодо озброєння і тепер тільки вибираємо, вивчаємо, радимося, зокрема, і з закордонними партнерами, щоб ми могли взаємодіяти як на навчаннях, так і при практичних діях,

– розповів Микола Балан.

У 2019 році відбулася виставка "Зброя та безпека". Командувач Нацгвардії України уважно ознайомлювався зі зразками озброєння та техніки, які Нацгвардія планувала взяти на озброєння.



Військова виставка "Зброя та безпека" / Скріншот з відео

Втім, за словами Миколи Балана, справжня цінність і найвищий стандарт служби – це людина. Він додав, що необхідно дбати про військового, про його безпеку, тоді він буде якісно виконувати завдання.

За майже 6 років свого існування Національна гвардія України здолала тернистий шлях становлення та розвитку. Впроваджуючи стандарти Північноатлантичного альянсу, вона намагається стати сучасним військовим формуванням.