У ЗСУ ввели обмежувальні заходи для протидії поширенню коронавірусу серед військових

Генштаб ЗСУ дав рекомендації всім командувачам військових сил, керівникам структурних підрозділів Генштабу і органам військового управління щодо запобігання поширенню коронавірусу.

ЗСУ ввели обмеження відповідно до рішення Кабміну та наказу Міністерства охорони здоров'я.

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У Генштабі повідомили, що Командування Медичних сил Збройних Сил України та військові медики адаптовуються до нових викликів та потреб. Вони працюють над мінімізацією ризиків для військовослужбовців та працівників Збройних Сил України.

Які обмеження ввели у ЗСУ:

заборона службових відряджень посадових осіб до органів військового управління та відряджень за кордон;

дозвіл державним службовцям виконувати службові обов'язки за місцем проживання з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо збереження державної таємниці та недопущення витоку службової інформації;

забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у службових приміщеннях, здійснювати постійне їхнє провітрювання та моніторинг стану здоров'я підлеглого особового складу;

обмеження проведення службових нарад та заходів колективної підготовки;

організації та забезпечення безумовного виконання плану заходів щодо недопущення занесення і поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом COVID-19.

Карантин в Україні: що відомо

Карантин на території України через пандемію коронавірусу Covid-19 ввели 12 березня. Триватиме він до 3 квітня.

Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

18 березня з 12:00 обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Заборонили будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.

Суворі обмеження діють також на користування громадським транспортом у містах. перебувати у вагонах трамваю чи у тролейбусі можуть максимум 10 осіб. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові взагалі припинили роботу.

Закрили і всі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.

Режим надзвичайної ситуації ввели у Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня.



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