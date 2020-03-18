Чи дотримуються українці обмежень через коронавірус – опитування

В Україні вводять обмеження та карантинні заходи через поширення коронавірусу Covid-19. Усе серйозно: карантин, закриті кафе і навіть метро. Та чи будуть українці дотримуватися цих обмежень?

Попередньо, карантин триватиме до 3 квітня. У державі обмежать рух міжміським транспортом, залізничні сполучення та авіаперельоти.

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Щодо громадського транспорту, то у маршрутках допускатиметься проїзд до 10 пасажирів. А в трамваях чи тролейбусах – до 20. Одразу у трьох містах країни – Дніпрі, Харкові та Києві – припиняє свою роботу метро.

Зверніть увагу У Києві в громадський транспорт не будуть пускати у масках

Крім того, у Чернівецькій та Житомирській областях введено надзвичайний стан. А в усіх містах країни діятимуть тільки продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

Чи готові українці на ці обмеження та як саме карантин повпливає на їх роботу і повсякденне життя – дізнайтеся у відео.

Дивіться відео 24 каналу: українці про обмеження через коронавірус