Чи дотримуються українці обмежень через коронавірус – опитування
В Україні вводять обмеження та карантинні заходи через поширення коронавірусу Covid-19. Усе серйозно: карантин, закриті кафе і навіть метро. Та чи будуть українці дотримуватися цих обмежень?
Попередньо, карантин триватиме до 3 квітня. У державі обмежать рух міжміським транспортом, залізничні сполучення та авіаперельоти.
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Крім того, у Чернівецькій та Житомирській областях введено надзвичайний стан. А в усіх містах країни діятимуть тільки продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
Чи готові українці на ці обмеження та як саме карантин повпливає на їх роботу і повсякденне життя – дізнайтеся у відео.
Дивіться відео 24 каналу: українці про обмеження через коронавірус
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