Придерживаются ли украинцы ограничений из-за коронавируса – опрос

В Украине вводят ограничения и карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса Covid-19. Все серьезно: карантин, закрыты кафе и даже метро. Но будут ли украинцы соблюдать эти ограничения?

Предварительно, карантин продлится до 3 апреля. В государстве ограничат движение междугородним транспортом, железнодорожные сообщения и авиаперелеты.

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Относительно общественного транспорта, то в маршрутках будет допускаться проезд до 10 пассажиров. А в трамваях или троллейбусах – до 20. Сразу в трех городах страны – Днепре, Харькове и Киеве прекращает свою работу метро.

Обратите внимание В Киеве в общественный транспорт не будут пускать в масках

Кроме того, в Черновицкой и Житомирской областях введено чрезвычайное положение. А во всех городах страны будут действовать только продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

Готовы ли украинцы на эти ограничения и как именно карантин повлияет на их работу и повседневную жизнь – узнайте в видео.

Смотрите видео 24 канала: украинцы об ограничениях из-за коронавируса