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      Рада розгляне законопроєкт про коронавірус: текст

      - Читать новость на русском
      Законопроєкт передбачає зміни до законодавства / pon.org.ua

      Верховна Рада розгляне законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, аби зупинити поширення китайського коронавірусу. Засідання планують провести 17 березня о 8:00.

      Верховна Рада змінить графік роботи та проведе позачергове засідання 17 березня через можливе поширення коронавірусу в Україні. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді 16 березня. Текст законопроєкту опублікувало видання "Дзеркало тижня".

      Зверніть увагу Видають маски та міряють температуру: як працює Рада під час карантину – фото, відео

      Що передбачає законопроєкт

      1. Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом.
      2. Можливість 100% попередньої оплати за товари, роботи та послуги, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.
      3. Звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.
      4. Надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину.
      5. Заборона на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом.
      6. Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.
      7. Віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин.

      Зауважимо, що станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

      Що відомо про карантин в Україні

      • В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      • Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.

      Коронавірус обмеження
      Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Законодавство Верховна Рада Дмитро Разумков
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