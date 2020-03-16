Рада розгляне законопроєкт про коронавірус: текст

Верховна Рада розгляне законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, аби зупинити поширення китайського коронавірусу. Засідання планують провести 17 березня о 8:00.

Верховна Рада змінить графік роботи та проведе позачергове засідання 17 березня через можливе поширення коронавірусу в Україні. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді 16 березня. Текст законопроєкту опублікувало видання "Дзеркало тижня".

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Що передбачає законопроєкт

Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом. Можливість 100% попередньої оплати за товари, роботи та послуги, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом. Звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом. Надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину. Заборона на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом. Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину. Віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин.

Зауважимо, що станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

Що відомо про карантин в Україні

В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.



Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу