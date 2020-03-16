Законопроєкт про коронавірус: за умисне зараження передбачено 8 років в’язниці

Однією з норм законопроєкту про протидію коронавірусу стане введення адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення правил обсервації, а також за умисне інфікування інших людей.

Про це йдеться у тексті законодавчої ініціативи, фото якого опублікував у своєму телеграм-каналі народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Важливо Рада розгляне законопроєкт про коронавірус: текст

Так, в тексті документа вказано: за порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та інфекційних захворювань, а також масових неінфекційних захворювань буде встановлено покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто – штраф у розмірі 17 – 54 тисяч гривень.

Якщо ж такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – передбачений арешт терміном на 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на 3 роки.

Якщо ж порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки – порушник може отримати ув’язнення від 5 до 8 років.

Ці норми можуть діяти протягом трьох місяців від дня публікації закону.

Увага! Верховна Рада збирається на позачергове засідання вранці 17 березня. Парламент змінив графік роботи та проведе позачергове засідання через можливе поширення коронавірусу в Україні. На ньому можуть розглянути законопроєкт про коронавірус. Початок засідання о 8 раку.



Цікаво, що до цього, увечері 17 березня, має відбутися засідання парламентської фракції "Слуга народу". На нього нардепи не надто охоче збираються, можуть обговорювати як законопроєкт про коронавірус, так і багатостраждальне земельне питання.

Які карантинні заходи діють в Україні станом на 16 березня:

В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.

Окрім того, Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.

Втім, Кабмін вже 16 березня може ввести в дію нові обмеження. Вони стосуються скасування міжміського пасажирського автобусного, залізничного та авіасполучення, а також обмежень у громадському транспорті, закриття закладів харчування, закладів культури тощо.



Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу