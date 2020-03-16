19:25
16 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ

      Законопроєкт про коронавірус: за умисне зараження передбачено 8 років в’язниці

      -
      Рада розгляне законопроєкт на своєму черговому засіданні / 24 канал

      Однією з норм законопроєкту про протидію коронавірусу стане введення адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення правил обсервації, а також за умисне інфікування інших людей.

      Про це йдеться у тексті законодавчої ініціативи, фото якого опублікував у своєму телеграм-каналі народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

      Важливо Рада розгляне законопроєкт про коронавірус: текст

      Так, в тексті документа вказано: за порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та інфекційних захворювань, а також масових неінфекційних захворювань буде встановлено покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто – штраф у розмірі 17 – 54 тисяч гривень.

      Якщо ж такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – передбачений арешт терміном на 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на 3 роки.

      Якщо ж порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки – порушник може отримати ув’язнення від 5 до 8 років.

      Ці норми можуть діяти протягом трьох місяців від дня публікації закону.

      Увага! Верховна Рада збирається на позачергове засідання вранці 17 березня. Парламент змінив графік роботи та проведе позачергове засідання через можливе поширення коронавірусу в Україні. На ньому можуть розглянути законопроєкт про коронавірус. Початок засідання о 8 раку. 

      Цікаво, що до цього, увечері 17 березня, має відбутися засідання парламентської фракції "Слуга народу". На нього нардепи не надто охоче збираються, можуть обговорювати як законопроєкт про коронавірус, так і багатостраждальне земельне питання.

      Які карантинні заходи діють в Україні станом на 16 березня:

      • В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      • Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.
      • Окрім того, Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.
      • Втім, Кабмін вже 16 березня може ввести в дію нові обмеження. Вони стосуються скасування міжміського пасажирського автобусного, залізничного та авіасполучення, а також обмежень у громадському транспорті, закриття закладів харчування, закладів культури тощо.

      Які обмеження пропонують українцям через коронавірус інфографіка 24 канал
      Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Штрафи Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Законодавство Верховна Рада Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 100 років тому і сьогодні: чого нас навчила епідемія іспанки
      Світові Медіа
      сьогодні , 18:34 Ситуація на кордонах: як повернутися в Україну
      Емал Набі
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      сьогодні , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      сьогодні , 18:27 Чому долар росте: прогнози для України
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук