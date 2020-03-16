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      Законопроект о коронавирусе: за умышленное заражение предусмотрено 8 лет тюрьмы

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      Одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу станет введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное инфицирование других людей.

      Об этом говорится в тексте законодательной инициативы, фото которого опубликовал в своем телеграм-канале народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

      Важно Рада рассмотрит законопроект о коронавирусе: текст

      Так, в тексте документа указано: за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть – штраф в размере 17 – 54 тысяч гривен.

      Если же такие действия привели или могли привести к распространению болезни – предусмотрен арест сроком на 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на 3 года.

      Если же нарушение правил обсервации повлекло смерть или другие серьезные последствия – нарушитель может получить заключения от 5 до 8 лет.

      Эти нормы могут действовать в течение трех месяцев со дня опубликования закона.

      Внимание! Верховная Рада собирается на внеочередное заседание утром 17 марта. Парламент изменил график работы и проведет внеочередное заседание из-за возможного распространения коронавируса в Украине. На нем могут рассмотреть законопроект о коронавирусе. Начало заседания в 8 утра.

      Интересно, что до этого, вечером 16 марта, должно состояться заседание парламентской фракции "Слуга народа". На него нардепы не слишком охотно собираются, могут обсуждать как законопроект о коронавирусе, так и многострадальный земельный вопрос.

      Какие карантинные меры действуют в Украине по состоянию на 16 марта:

      • В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • Города тем временем вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.
      • Кроме того, Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • Впрочем, Кабмин уже 16 марта может ввести в действие новые ограничения. Они касаются отмены междугородного пассажирского автобусного, железнодорожного и авиасообщения, а также ограничений в общественном транспорте, закрытия заведений питания, заведений культуры и тому подобное.

      Які обмеження пропонують українцям через коронавірус інфографіка 24 канал
      Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости политики Здоровье Штрафы Законодательство Верховная Рада
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