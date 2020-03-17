Верховна Рада ввела податкові зміни на час карантину: які саме

Через обмеження, які ввели з 17 березня в усій Україні, депутати вирішили внести податкові змін. Серед важливих і суттєвих – це скасування єдиного соціального внеску для ФОПів і податку на комерційну нерухомість.

Так, українців частково звільнять від сплати податків через вимушений загальнонаціональний карантин. За відповідне рішення проголосували 359 депутатів.

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Зміни до Податкового кодексу України діятимуть з 1 березня до 30 квітня.

Що змінили за законопроєктом № 3220

усіх ФОПів та тих, хто займається незалежною професійною діяльністю, звільнили від єдиного соціального внеску ;

та тих, хто займається незалежною професійною діяльністю, ; тимчасово скасували штрафи та пеню за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ;

скасували податок на комерційну нерухомість та землю;

та землю; звільнили бізнес від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства з 1 березня до 31 травня. Ця норма не буде стосуватися порушень у сплаті ПДВ, акцизів та ренти;

за порушення податкового законодавства з 1 березня до 31 травня. Ця норма не буде стосуватися порушень у сплаті ПДВ, акцизів та ренти; на 3 місяці відтермінували обов’язкове введення РРО для всіх категорій "спрощенців";

для всіх категорій "спрощенців"; запровадили тимчасовий мораторій на нові документальні та фактичні податкові перевірки та продовження початих.

Окрім того, депутати запровадили звільнення від штрафів та пені для населення за прострочення виплат за споживчими кредитами. А також призначили допомогу для тих, хто захворів на коронавірус, чи має перебувати на самоізоляції.

Також депутати відтермінували подачу декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік – її можна буде подати до 1 липня (замість 1 квітня за чинним законодавством).



Які обмеження діють в Україні / Інфографіка 24 каналу