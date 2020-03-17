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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА
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      Верховна Рада ввела податкові зміни на час карантину: які саме

      -
      Рада схвалила податкові зміни на час карантину / фото 24 каналу

      Через обмеження, які ввели з 17 березня в усій Україні, депутати вирішили внести податкові змін. Серед важливих і суттєвих – це скасування єдиного соціального внеску для ФОПів і податку на комерційну нерухомість.

      Так, українців частково звільнять від сплати податків через вимушений загальнонаціональний карантин. За відповідне рішення проголосували 359 депутатів.

      Раніше Через коронавірус Зеленський ініціює податкові канікули та спеціальні кредити для бізнесу

       Зміни до Податкового кодексу України діятимуть з 1 березня до 30 квітня.

      Що змінили за законопроєктом № 3220 

      • усіх ФОПів та тих, хто займається незалежною професійною діяльністю, звільнили від єдиного соціального внеску;
      • тимчасово скасували штрафи та пеню за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ;
      • скасували податок на комерційну нерухомість та землю;
      • звільнили бізнес від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства з 1 березня до 31 травня. Ця норма не буде стосуватися порушень у сплаті ПДВ, акцизів та ренти;
      • на 3 місяці відтермінували обов’язкове введення РРО для всіх категорій "спрощенців";
      • запровадили тимчасовий мораторій на нові документальні та фактичні податкові перевірки та продовження початих.

      Окрім того, депутати запровадили звільнення від штрафів та пені для населення за прострочення виплат за споживчими кредитами. А також призначили допомогу для тих, хто захворів на коронавірус, чи має перебувати на самоізоляції.

      Також депутати відтермінували подачу декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік – її можна буде подати до 1 липня (замість 1 квітня за чинним законодавством).

      Карантин в Україні
      Які обмеження діють в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Верховна Рада Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 ФОПи Данило Гетманцев Державна податкова служба Податковий кодекс Податки
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