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      Верховная Рада ввела налоговые изменения на время карантина: какие именно

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      Из-за ограничений, которые ввели с 17 марта по всей Украине, депутаты решили внести налоговые изменения. Среди важных и существенных – это отмена единого социального взноса для ФЛП и налога на коммерческую недвижимость.

      Так, украинцев частично освободят от уплаты налогов из-за вынужденного общенационального карантина. За соответствующее решение проголосовали 359 депутатов.

      Раньше Из-за коронавируса Зеленский инициирует налоговые каникулы и специальные кредиты для бизнеса

      Изменения в Налоговый кодекс Украины будут действовать с 1 марта до 30 апреля.

      Что изменили по законопроекту №3220

      • всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, освободили от единого социального взноса;
      • временно отменили штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
      • отменили налог на коммерческую недвижимость и землю;
      • освободили бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта до 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты;
      • на 3 месяца отсрочили обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев";
      • ввели временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

      Кроме того, депутаты ввели освобождение от штрафов и пени для населения за просрочку выплат по потребительским кредитам. А также назначили помощь для тех, кто заболел коронавирусом, должна находиться на самоизоляции.

      Также депутаты отложили подачу деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2019 год – ее можно будет подать до 1 июля (вместо 1 апреля при действующим законодательстве).

      Карантин в Україні
      Какие ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала

      Новости о коронавирусе 16 марта: в Украине закрывают рестораны и метро
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 ФОПы Даниил Гетманцев Государственная налоговая служба Налоговый кодекс Налоги
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