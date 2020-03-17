Верховная Рада ввела налоговые изменения на время карантина: какие именно

Из-за ограничений, которые ввели с 17 марта по всей Украине, депутаты решили внести налоговые изменения. Среди важных и существенных – это отмена единого социального взноса для ФЛП и налога на коммерческую недвижимость.

Так, украинцев частично освободят от уплаты налогов из-за вынужденного общенационального карантина. За соответствующее решение проголосовали 359 депутатов.

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Изменения в Налоговый кодекс Украины будут действовать с 1 марта до 30 апреля.

Что изменили по законопроекту №3220

всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, освободили от единого социального взноса;

и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, временно отменили штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;

отменили налог на коммерческую недвижимость и землю;

и землю; освободили бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта до 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты;

за нарушение налогового законодательства с 1 марта до 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты; на 3 месяца отсрочили обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев";

для всех категорий "упрощенцев"; ввели временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

Кроме того, депутаты ввели освобождение от штрафов и пени для населения за просрочку выплат по потребительским кредитам. А также назначили помощь для тех, кто заболел коронавирусом, должна находиться на самоизоляции.

Также депутаты отложили подачу деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2019 год – ее можно будет подать до 1 июля (вместо 1 апреля при действующим законодательстве).



Какие ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала