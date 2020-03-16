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      Рада рассмотрит законопроект о коронавирусе: текст

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      Верховная Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, чтобы остановить распространение китайского коронавируса. Заседание планируют провести 17 марта в 8:00.

      Верховная Рада изменит график работы и проведет внеочередное заседание 17 марта из-за возможного распространения коронавируса в Украине. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете 16 марта. Текст законопроекта опубликовало издание "Зеркало недели".

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      Что предусматривает законопроект

      • Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом.
      • Возможность 100% предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.
      • Освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых для предотвращения и борьбы с коронавирусом.
      • Предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина.
      • Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом.
      • Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.
      • Отнесение введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

      Заметим, что по состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Так, 4 случая зарегистрированы в Черновицкой и 1 в Житомирской области. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

      Что известно о карантине в Украине

      • В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • Города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Законодательство Верховная Рада Дмитрий Разумков
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