Рада рассмотрит законопроект о коронавирусе: текст

Верховная Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, чтобы остановить распространение китайского коронавируса. Заседание планируют провести 17 марта в 8:00.

Верховная Рада изменит график работы и проведет внеочередное заседание 17 марта из-за возможного распространения коронавируса в Украине. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете 16 марта. Текст законопроекта опубликовало издание "Зеркало недели".

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Что предусматривает законопроект

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Возможность 100% предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина.

Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом.

Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Отнесение введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

Заметим, что по состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Так, 4 случая зарегистрированы в Черновицкой и 1 в Житомирской области. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

Что известно о карантине в Украине

В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.



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