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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      В ВСУ ввели ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса среди военных

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      Генштаб ВСУ дал рекомендации всем командующим военных сил, руководителям структурных подразделений Генштаба и органам военного управления относительно предотвращения распространения коронавируса.

      ВСУ ввели ограничения в соответствии с решением Кабмина и приказом Министерства здравоохранения.

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      В Генштабе сообщили, что командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и военные медики адаптируются к новым вызовам и потребностям. Они работают над минимизацией рисков для военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.

      Какие ограничения ввели в ВСУ:

      • запрет служебных командировок должностных лиц органов военного управления и командировок за границу;
      • разрешение государственным служащим выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины относительно сохранения государственной тайны и недопущения утечки служебной информации;
      • обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований в помещениях, осуществлять постоянное их проветривание и мониторинг состояния здоровья подчиненного личного состава;
      • ограничение проведения служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки;
      • организация и обеспечение безусловного выполнения плана мероприятий по недопущению занесения и распространения в воинских частях Вооруженных Сил Украины случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

      Карантин в Украине: что известно

      • Карантин на территории Украины из-за пандемии коронавируса Covid-19 ввели 12 марта. Продлится он до 3 апреля.
      • Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • 18 марта с 12:00 ограничения коснутся и междугородного транспорта. Запретили любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.
      • Строгие ограничения действуют также на пользование общественным транспортом в городах. находиться в вагонах трамвая или в троллейбусе могут максимум 10 человек. Метро в Киеве, Днепре и Харькове вообще прекратило работу.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • Режим чрезвычайной ситуации ввели в Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта.


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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Кабинет Министров Украины Вооруженные силы Украины
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