В ВСУ ввели ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса среди военных
Генштаб ВСУ дал рекомендации всем командующим военных сил, руководителям структурных подразделений Генштаба и органам военного управления относительно предотвращения распространения коронавируса.
ВСУ ввели ограничения в соответствии с решением Кабмина и приказом Министерства здравоохранения.
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В Генштабе сообщили, что командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и военные медики адаптируются к новым вызовам и потребностям. Они работают над минимизацией рисков для военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.
Какие ограничения ввели в ВСУ:
- запрет служебных командировок должностных лиц органов военного управления и командировок за границу;
- разрешение государственным служащим выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины относительно сохранения государственной тайны и недопущения утечки служебной информации;
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований в помещениях, осуществлять постоянное их проветривание и мониторинг состояния здоровья подчиненного личного состава;
- ограничение проведения служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки;
- организация и обеспечение безусловного выполнения плана мероприятий по недопущению занесения и распространения в воинских частях Вооруженных Сил Украины случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.
Карантин в Украине: что известно
- Карантин на территории Украины из-за пандемии коронавируса Covid-19 ввели 12 марта. Продлится он до 3 апреля.
- Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- 18 марта с 12:00 ограничения коснутся и междугородного транспорта. Запретили любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.
- Строгие ограничения действуют также на пользование общественным транспортом в городах. находиться в вагонах трамвая или в троллейбусе могут максимум 10 человек. Метро в Киеве, Днепре и Харькове вообще прекратило работу.
- Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- Режим чрезвычайной ситуации ввели в Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта.
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