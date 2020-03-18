В ВСУ ввели ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса среди военных

Генштаб ВСУ дал рекомендации всем командующим военных сил, руководителям структурных подразделений Генштаба и органам военного управления относительно предотвращения распространения коронавируса.

ВСУ ввели ограничения в соответствии с решением Кабмина и приказом Министерства здравоохранения.

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В Генштабе сообщили, что командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и военные медики адаптируются к новым вызовам и потребностям. Они работают над минимизацией рисков для военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.

Какие ограничения ввели в ВСУ:

запрет служебных командировок должностных лиц органов военного управления и командировок за границу;

разрешение государственным служащим выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины относительно сохранения государственной тайны и недопущения утечки служебной информации;

обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований в помещениях, осуществлять постоянное их проветривание и мониторинг состояния здоровья подчиненного личного состава;

ограничение проведения служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки;

организация и обеспечение безусловного выполнения плана мероприятий по недопущению занесения и распространения в воинских частях Вооруженных Сил Украины случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

Карантин в Украине: что известно

Карантин на территории Украины из-за пандемии коронавируса Covid-19 ввели 12 марта. Продлится он до 3 апреля.

Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

18 марта с 12:00 ограничения коснутся и междугородного транспорта. Запретили любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.

Строгие ограничения действуют также на пользование общественным транспортом в городах. находиться в вагонах трамвая или в троллейбусе могут максимум 10 человек. Метро в Киеве, Днепре и Харькове вообще прекратило работу.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта.



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