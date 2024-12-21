Президент Зеленський неодноразово закликав союзників до збиття ракет не лише над власною територією, але й у повітряному просторі України. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що у Варшаві готові стріляти по російських повітряних цілях, але за певних умов, передає 24 Канал із посиланням на "Голос Америки".

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"Будемо збивати, якщо є загроза для нас самих"

Міністр зауважив, що Польща готова збивати ракети, які проникнуть у її повітряний простір. Так, країна часто приводила в готовність свої F-16, щоб діяти відповідно, якщо існуватиме небезпека для її території. Втім, за словами Косіняк-Камиша, цього наразі ще на ставалося. Не було такого випадку, коли б російська ракета була націлена на ціль на польській території.

Посадовець розповів, що Польща має посилену ППО. Аеропорт Жешув перебуває під охороною НАТО.

Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета чи дрон будуть збиті,

– наголосив міністр.

Також міністр наголосив, що жодного рішення НАТО щодо збиття повітряних цілей над Україною немає. Альянс захищає виключно свої території.