Глава держави свого часу обурювався через подвійні стандарти щодо України та Ізраїля. Обидві країни не є членами НАТО, однак під час масованих атак Ірану та його проксі країни Альянсу приходили на допомогу Тель-Авіву. У випадку ж з Києвом – говорили про загрозу ескалації, передає 24 Канал.

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Удар "Орешніком" – вияв розпачу

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський – один із тих, хто виступав за розширення ППО над Західною Україною. Втім, його позиція не знайшла схвального відгуку ні в Брюсселі, ні в НАТО. В інтерв'ю Голосу Америки Сікорський прокоментував нещодавній удар по Україні "Орешником", а також знову торкнувся теми збиття над нашою країною цілей засобами країн НАТО.

Політик нагадав, що Росія у ході всієї війни використовує по Україні балістичні ракети. Якщо та, що вдарила по Дніпру, була міжконтинентальною, то, з одного боку це свідчить про ескалацію. Втім, з іншого боку, це вияв розпачу, бо Путін не може виграти цю війну.

Сікорський зазначив, що є ознаки того, що російська економіка переживає стрес. Надходять повідомленням про дезертирство окупантів. І, звісно, залучення північнокорейських найманців до бойових дій не є проявом сили, вважає міністр.

Чи лобіюватиме Польща ідею збиття ракет над Україною

Сікорський пригадав, що Польща, Литва, Румунія неодноразово ставали жертвами російських ракет і безпілотників, які, ймовірно, втрачали контроль і падали на території цих держав. Так, одна з крилатих ракет агресорів впала за 10 кілометрів від будинку самого міністра. Були ракети, які перетинали повітряний простір Польщі для того, аби атакувати українські міста на Заході.

Немає жодного сумніву з військової і юридичних точок зору, що коли ця штука опиняється у нашому повітряному просторі, ми маємо право її збивати,

– наголосив політик.

Втім, коли Польща робить це над своєю територією, існує загроза, що уламки спричинять руйнування чи когось вб'ють.

Сікорський пояснив, що основні дебати точаться про те, чи поширюється право на самооборону лише на власний повітряний простір чи може й на територію сусідньої держави, особливо коли вона сама просить збивати ці ракети у її небі.

Міністр розповів, що обговорював це питання із колегами по НАТО влітку. Жодних рішень ухвалено не було.

"Ми справді хочемо діяти як Альянс, бо в нас є інтегрована протиповітряна система та інтегрована радіолокаційна система", – додав політик.